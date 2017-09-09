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15:00 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде увековечат память дирижера Эдуарда Серова

Андрей Бочаров принял решение увековечить память дирижера и народного артиста России Эдуарда Серова.

В Волгограде увековечат память выдающегося дирижера, народного артиста России Эдуарда Серова. Соответствующее решение принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Сегодня маэстро исполнилось бы 80 лет.

Напомним, что известный дирижер и замечательный музыкальный педагог родился 9 сентября 1937, в Москве. В 1974—1985 он был главным дирижёром Ленинградского камерного оркестра старинной и современной музыки. Кроме того, Эдуард Афанасьевич является основателем Волгоградского академического симфонического оркестра, где c 1987 и работал художественным руководителем и главным дирижёром. В 1990 году Эдуарду Серову присвоено почетной звание «Народный артист РСФСР». Скончался маэстро 19 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге.

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