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17:31 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

70 тысяч залпов фейерверка «взорвут» небо Геленджика 15 сентября

В Большом празднике фейерверков задействуют 25 тонн пиротехники.

15 сентября в акватории Геленджикской бухты состоится Большой праздник фейерверков. Планируется, что участники фестиваля произведут около 70 тысяч залпов, используя порядка 25 тонн пиротехники. Высота фейерверков будет достигать 150 метров. Кроме того, все шоу будет сопровождаться специально подобранной музыкой. Финалом зрелищной программы станет гала-фейерверк, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Геленджика.

В организации праздника примут участие многократные лауреаты и победители всероссийских и международных фестивалей. Среди них победители международного фестиваля фейерверков «Ростех» в Москве, Shanghai Firework Festival в Шанхае, Piromusical dе Lа Mercè в Барселоне, фейерверка в честь зажжения огня Первых Европейских игр в Баку и многих других.

Стартовыми площадками для запуска фейерверков послужат палубы кораблей, что повысит зрелищность пиротехнического шоу и позволит обеспечить идеальную видимость разноуровневых залпов фейерверков.

Финалом зрелищной программы станет гала-фейерверк от всех участников фестиваля, которые на языке огня расскажут о красоте неба и безграничности моря.

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