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18:05 (мск), источник: НТА-Приволжье

Кубок Лобачевского по робототехнике пройдет в Нижнем Новгороде 14 сентября

Как сообщает пресс-служба ННГУ, кубок пройдет в рамках форума «Наука будущего — наука молодых».

Согласно информации, соревнования включают в себя состязания по 4 категориям: «Автономный футбол роботов»; «Интеллектуальный лабиринт»; «Роботраффик» (с рулевым и без рулевого управления); «Робот в мешке».

Основными целями и задачами соревнований являются: популяризация научно-технического творчества среди школьников и студентов образовательных учреждений; приобретение учащимися навыков создания моделей роботов; развитие логического мышления и интеллектуальных способностей и сохранение и развитие творческого потенциала участников.

В соревнованиях примут участие команды, состоящие из учащихся и студентов российских образовательных учреждений в возрасте от 14 до 30 лет.

Также специально для участников форума параллельно с соревнованиями будут проведены мастер-классы по основам робототехники.

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