Кубок Лобачевского по робототехнике пройдет в Нижнем Новгороде 14 сентября
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Согласно информации, соревнования включают в себя состязания по 4 категориям: «Автономный футбол роботов»; «Интеллектуальный лабиринт»; «Роботраффик» (с рулевым и без рулевого управления); «Робот в мешке».
Основными целями и задачами соревнований являются: популяризация
В соревнованиях примут участие команды, состоящие из учащихся и студентов российских образовательных учреждений в возрасте от 14 до 30 лет.
Также специально для участников форума параллельно с соревнованиями будут проведены