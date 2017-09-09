27 лесников со всей страны съехались на профессиональный чемпионат
Лучшие лесники Молдовы съехались на профессиональный чемпионат, который состоялся вчера в Рышканском районе.
Лучшие лесники Молдовы съехались на профессиональный чемпионат, который состоялся вчера в Рышканском районе.
Делали они то же, что на работе, но жюри оценивало отточенность навыков. К примеру — в определении болезней деревьев и в подсчете объема дров. Среди 27-ми участников были три женщины.
Под пение птиц и шелест листвы Наталья Иордаке начинает каждый рабочий день. Она уже 10 лет трудится в фалештском лесном хозяйстве.
«Задача лесника — не только защищать лес от браконьеров. Наша профессия — сажать леса, ухаживать за ними», — сказала лесник Наталья Иордаке.
При выборе профессии Наталья последовала примеру отца. Определять состояние деревьев по листьям она умеет с детства.
«Это дуб. Думаю, ему около 40 лет. Видно, что дерево поражено мучнистой росой. При этой болезни листья белеют и высыхают», — отметила лесник Наталья Иордаке.
Чтобы попасть на чемпионат, Елене и другим участникам пришлось пройти строгий отбор. В финал вышли 27 лесников со всей страны.
«Сюда съехались представители всех лесных хозяйств. Акцент мы ставим на их профессионализме, навыках и способностях», — сказал замглавы агентства Moldsilva Николае Мунтяну.
В финале участники должны были пройти семь испытаний. Птиц по пению они узнали без затруднений.
«Соловей. Эта птица поёт по утрам, на рассвете. Ее пение ни с чем не спутаешь».
Еще один необходимый навык — подсчитать объём дров с помощью рулетки.
«Измеряем диаметр на узком конце. И длину. По табелю определяем объём».
Победители конкурса получили денежные премии. В Молдова — полторы тысячи лесников, и только 20 из них — женщины.