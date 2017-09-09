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15:30 (мск), источник: Publika.md

27 лесников со всей страны съехались на профессиональный чемпионат

Лучшие лесники Молдовы съехались на профессиональный чемпионат, который состоялся вчера в Рышканском районе.

Источник: Publika.md

Делали они то же, что на работе, но жюри оценивало отточенность навыков. К примеру — в определении болезней деревьев и в подсчете объема дров. Среди 27-ми участников были три женщины.

Под пение птиц и шелест листвы Наталья Иордаке начинает каждый рабочий день. Она уже 10 лет трудится в фалештском лесном хозяйстве.

«Задача лесника — не только защищать лес от браконьеров. Наша профессия — сажать леса, ухаживать за ними», — сказала лесник Наталья Иордаке.

При выборе профессии Наталья последовала примеру отца. Определять состояние деревьев по листьям она умеет с детства.

«Это дуб. Думаю, ему около 40 лет. Видно, что дерево поражено мучнистой росой. При этой болезни листья белеют и высыхают», — отметила лесник Наталья Иордаке.

Чтобы попасть на чемпионат, Елене и другим участникам пришлось пройти строгий отбор. В финал вышли 27 лесников со всей страны.

«Сюда съехались представители всех лесных хозяйств. Акцент мы ставим на их профессионализме, навыках и способностях», — сказал замглавы агентства Moldsilva Николае Мунтяну.

В финале участники должны были пройти семь испытаний. Птиц по пению они узнали без затруднений.

«Соловей. Эта птица поёт по утрам, на рассвете. Ее пение ни с чем не спутаешь».

Еще один необходимый навык — подсчитать объём дров с помощью рулетки.

«Измеряем диаметр на узком конце. И длину. По табелю определяем объём».

Победители конкурса получили денежные премии. В Молдова — полторы тысячи лесников, и только 20 из них — женщины.

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