27 лесников со всей страны съехались на профессиональный чемпионат

Под пение птиц и шелест листвы Наталья Иордаке начинает каждый рабочий день. Она уже 10 лет трудится в фалештском лесном хозяйстве.



«Задача лесника — не только защищать лес от браконьеров. Наша профессия — сажать леса, ухаживать за ними», — сказала лесник Наталья Иордаке.



При выборе профессии Наталья последовала примеру отца. Определять состояние деревьев по листьям она умеет с детства.



«Это дуб. Думаю, ему около 40 лет. Видно, что дерево поражено мучнистой росой. При этой болезни листья белеют и высыхают», — отметила лесник Наталья Иордаке.



Чтобы попасть на чемпионат, Елене и другим участникам пришлось пройти строгий отбор. В финал вышли 27 лесников со всей страны.



«Сюда съехались представители всех лесных хозяйств. Акцент мы ставим на их профессионализме, навыках и способностях», — сказал замглавы агентства Moldsilva Николае Мунтяну.



В финале участники должны были пройти семь испытаний. Птиц по пению они узнали без затруднений.



«Соловей. Эта птица поёт по утрам, на рассвете. Ее пение ни с чем не спутаешь».



Еще один необходимый навык — подсчитать объём дров с помощью рулетки.



«Измеряем диаметр на узком конце. И длину. По табелю определяем объём».



Победители конкурса получили денежные премии. В Молдова — полторы тысячи лесников, и только 20 из них — женщины.