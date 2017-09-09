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15:33 (мск), источник: RTVi

В Москве открылся парк «Зарядье»

В Москве 9 сентября открылся парк «Зарядье». Он появился на месте снесенной в 2006 году гостиницы «Россия». Об этом сообщает корреспондент RTVI с церемонии открытия парка.

Источник: РИА "Новости"

Мероприятие приурочили к 870-летию Москвы, которое в этом году отмечают 9 и 10 сентября.

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Как рассказал корреспонденту RTVI заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин, стоимость парка — 14 млрд рублей. Его построили в рекордные сроки за 28 месяцев, отметил чиновник.

Парк построили на принципах так называемого «ландшафтного урбанизма». Авторы создали четыре характерных российских ландшафта: лес, тундру, степь и луга.

Самый крупный объект парка — филармония со смотровым окном, которое открывает панорамный вид на Кремль. Также в «Зарядье» создали «ледяную пещеру», «парящий мост» и другие аттракционы. В парк можно будет попасть круглосуточно, вход в него сделали бесплатным.

После сноса гостиницы освободилась площадь в 13 гектар. Создать парк на этом месте решили в 2012 году. Идея принадлежала Путину, отмечает ТАСС.

Назвать проект «Зарядье» решили в честь одноименного старого московского района, который располагался за торговыми рядами на Красной площади.

Его история ведется с XIV века, первое упоминание относится к 1356 году. В 1930-х годах на территории Зарядья планировали построить здание Наркомтяжпрома. Спустя 17 лет вместо него начали возводить восьмую «сталинскую высотку», но после смерти Сталина прекратили. Строительство возобновили в 1964 году. Тогда решили делать самый большой отель в Европе — гостиницу «Россия».

В 2004 году правительство Москвы решило вернуть району исторический облик. С этой целью власти города объявили конкурс на лучший проект.

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