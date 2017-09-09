Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Западные СМИ сообщили о «выводе российского вооружения» из ДНР
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
В Москве машина с женщиной и ребенком упала с четвертого этажа
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Куриленко снялась в приспущенном до бедер платье – СМИ
Осиная талия: Володина предстала в купальнике
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Эксперт: Порошенко испугала инициатива Путина о вводе миротворцев
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
14События недели в фотографиях
18:06 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация внесла в пути следования более 30 автобусных маршрутов три новых остановки

Нижегородская администрация внесла в пути следования более 30 автобусных маршрутов три новых остановки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода 8 сентября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По маршрутам А-16, А-63, Т-46, Т-90, ТЛ-9, ТЛ-26 вводится остановочный пункт «Торговые ряды» (между остановками «4 нагорный микрорайон» и «Улица Бориса Корнилова»), по маршрутам А-3, А-29, А-51, А-56, А-57, А-89, А-94, Т-21, Т-59, Т-76, ТЛ-3, ТЛ-15 — «Площадь Героев» (между остановками «Улица Просвещенская», «Улица Страж Революции» и «Проспект Героев»).

В путь следования маршрутов регулярных перевозок с регистрационными номерами А-19, А-40, А-56, А-58, А-66, А-81, Т-37, Т-40, Т-42, Т-46, Т-59, Т-60, Т-67, Т-69, Т-76, Т-83, Т-85, Т-98, Т-113, Т-117, Т-138 вводится остановочный пункт «Бульвар Заречный» (между остановочными пунктами «Институт экономики и предпринимательства» и «Станция метро «Заречная»).

Напомним, что движение автобусов №№ 41, 52, 61, 80 изменилось в Нижнем Новгороде с 31 августа.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Российский дипломат назвал фальшивкой доклад ООН по Сирии
Глава НАТО рассказал о самой опасной за 30 лет обстановке в мире
Путин поручил подумать о введении утилизационного сбора на обувь
Число пострадавших в результате ДТП в Югре выросло до 17 человек
В Германии рассказали о пользе немцев и русских друг для друга
Саакашвили объявил о выезде из Польши на Украину
В Ереване украли 4 тысячи долларов из банкомата с миллионами
Спорт
Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль» Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь