Нижегородская администрация внесла в пути следования более 30 автобусных маршрутов три новых остановки

По маршрутам А-16, А-63, Т-46, Т-90, ТЛ-9, ТЛ-26 вводится остановочный пункт «Торговые ряды» (между остановками «4 нагорный микрорайон» и «Улица Бориса Корнилова»), по маршрутам А-3, А-29, А-51, А-56, А-57, А-89, А-94, Т-21, Т-59, Т-76, ТЛ-3, ТЛ-15 — «Площадь Героев» (между остановками «Улица Просвещенская», «Улица Страж Революции» и «Проспект Героев»).
В путь следования маршрутов регулярных перевозок с регистрационными номерами А-19, А-40, А-56, А-58, А-66, А-81, Т-37, Т-40, Т-42, Т-46, Т-59, Т-60, Т-67, Т-69, Т-76, Т-83, Т-85, Т-98, Т-113, Т-117, Т-138 вводится остановочный пункт «Бульвар Заречный» (между остановочными пунктами «Институт экономики и предпринимательства» и «Станция метро «Заречная»).
Напомним, что движение автобусов №№ 41, 52, 61, 80 изменилось в Нижнем Новгороде с 31 августа.