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15:42 (мск), источник: Kazinform

У Геннадия Головкина родилась дочь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстанский боксер Геннадий Головкин во второй раз стал отцом, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Об этом в соцсетях сообщил его друг, сопредседатель Республиканского Союза боевых искусств Казахстана, президент Всемирной федерации NOMAD MMA, экс-депутат Мажилиса Мухтар Тиникеев.

«У Геннадия Головкина родилась дочь! Мои поздравления!», — написал Тиникеев в Твиттер. Геннадий Головкин с супругой Алиной уже воспитывают 8-летнего сына Вадима.

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