У Геннадия Головкина родилась дочь
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстанский боксер Геннадий Головкин во второй раз стал отцом, передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстанский боксер Геннадий Головкин во второй раз стал отцом, передает МИА «Казинформ».
Об этом в соцсетях сообщил его друг, сопредседатель Республиканского Союза боевых искусств Казахстана, президент Всемирной федерации NOMAD MMA,
«У Геннадия Головкина родилась дочь! Мои поздравления!», — написал Тиникеев в Твиттер. Геннадий Головкин с супругой Алиной уже воспитывают 8-летнего сына Вадима.