Волгоградцы в День города увидели регату крейсерских яхт
Горожане смогут еще раз посмотреть на судна 10 сентября.
Горожане смогут еще раз посмотреть на судна 10 сентября.
Парусная регата «Кубок Сталинграда — 2017» проплыла мимо Центральной набережной Волгограда в субботу, 9 сентября.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», крейсерские яхты из Волгограда, Волжского и Камышина планируют устроить гонки в акватории Волги напротив Центральной набережной 10 сентября.
Напомним, что 28 августа в Волгограде прошел заключительный этап ежегодной межрегиональной регаты крейсерских яхт «Кубок нижней Волги-2017». Судна прошли по маршруту Саратов — Камышин — Дубовка — Волжский — Волгоград.