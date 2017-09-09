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16:44 (мск), источник: РБК

Илон Маск показал первую фотографию нового скафандра SpaceX в полный рост

Бизнесмен Илон Макс представил первую фотографию нового скафандра его компании SpaceX. В нем космонавты SpaceX отправятся в первый для нее пилотируемый полет.

Миллиардер, основатель и главный директор компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Instagram вторую фотографию космического скафандра компании. На этот раз в полный рост.

На фотографии космонавт стоит в новом скафандре SpaceX на фоне космического корабля Crew Dragon или Dragon V2. Именно на этом корабле SpaceX планирует провести свой первый пилотируемый полет, а впоследствии доставлять экипажи на МКС. Пока что компания выполняет запуски спутников с помощью ракеты Falcon 9. Она же доставляет беспилотный корабль Dragon с грузом на космическую станцию.

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​На фотографии виден дизайн обуви и штанов, которые имеют гибкую зону в области коленей для повышения мобильности. Подобные зоны судя по всему есть и на спине для повышения комфорта при сидячем положении, делает выводы TechCrunch. По версии издания, обувь космонавта на фотографии слишком легкая и не предназначена для выхода в открытый космос.

Первая фотография, которую публиковал Маск, крупным планом показывала космонавта в капсуле. «[Скафандр] уже проверен на двойное вакуумное давление. Было невероятно сложно сбалансировать эстетичность и функциональность», — отмечал Маск.

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Скафандр был разработан для коммерческой программы NASA по коммерческой доставке грузов.

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