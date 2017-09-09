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15:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Виновник ДТП с пострадавшим бросил авто и сбежал с места ДТП в Березовском

Во время обгона его автомобиль врезался в машину Toyota.

Оперативные мероприятия по поиску водителя, сбежавшего с места ДТП 8 сентября, проводятся в Кемеровской области, сообщает региональное УГИБДД УМВД России.

Авария произошла на 314-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Водитель ВАЗ-21093 во время обгона врезался во встречную Toyota Altezza. Отечественный автомобиль после удара съехал с дороги и перевернулся. В результате его пассажир, ехавший на переднем сиденье, получил травмы.

«После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ скрылся с места ДТП, участником которого он являлся», — прокомментировали в областном УГИБДД.

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