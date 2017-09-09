В понедельник Ботаника останется без воды

Согласно информации поставщика воды, в связи с проведением работ по ликвидации последствий аварии на улице Христо Ботева, 19/9, в понедельник, 11 сентября, с 09.00 до 13.00 ожидаются отключения воды по следующим адресам: Христо Ботева, 11−23, Теилор, 8, а также Дачия, 12−16, включая дома с дробью.

Кроме этого, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода на бульваре Дачия 49а также в понедельник с 09.00 до 18.00 подача услуги будет приостановлена в домах, расположенных на Дачии, 45−55, включая дробные, а также на Буребиста, 80 и 82.