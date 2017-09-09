В Сиднее построят первый в мире искусственный риф

Источник: AP 2017

Здание сиднейской оперы — одно из самых узнаваемых в мире. Скоро в придачу к знаменитой крыши-парусника Сидней получит еще одну достопримечательность, на этот раз научного толка — первый в мире искусственный риф.

Пытаясь защитить разнообразие видов в сиднейской бухте, учёные планируют создать новую экосистему.

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Команда исследователей, участвующих в проекте, отмечает, что за годы строительства в гавани было возведено много бетонных сооружений. Некоторым из них — больше сотни лет. Там, где корни мангровых деревьев создавали отличные условия для местных рыб, сейчас живут только самые стойкие: мангровые заросли сменились бетонными стенами.

Искусственный риф должен исправить ситуацию. Дизайнеры и морские биологи еще работают над проектом, но уже ясно, что конструкция рифа будет организована так, чтобы дать приют всем видам живы существ, проживающих в бухте. Риф будет состоять из кубиков или шариков диаметром около метра.