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18:50 (мск), источник: Популярная механика

В Сиднее построят первый в мире искусственный риф

Чтобы у каждой рыбки, большой и маленькой, появился новый дом вместо уничтоженных во время строительства волнорезов и других подводных сооружений в бухте Сиднея, неподалёку от знаменитой оперы построят первый в мире искусственный риф.

Источник: AP 2017

Здание сиднейской оперы — одно из самых узнаваемых в мире. Скоро в придачу к знаменитой крыши-парусника Сидней получит еще одну достопримечательность, на этот раз научного толка — первый в мире искусственный риф.

Пытаясь защитить разнообразие видов в сиднейской бухте, учёные планируют создать новую экосистему.
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Команда исследователей, участвующих в проекте, отмечает, что за годы строительства в гавани было возведено много бетонных сооружений. Некоторым из них — больше сотни лет. Там, где корни мангровых деревьев создавали отличные условия для местных рыб, сейчас живут только самые стойкие: мангровые заросли сменились бетонными стенами.

Искусственный риф должен исправить ситуацию. Дизайнеры и морские биологи еще работают над проектом, но уже ясно, что конструкция рифа будет организована так, чтобы дать приют всем видам живы существ, проживающих в бухте. Риф будет состоять из кубиков или шариков диаметром около метра.

Биологи отмечают, что сейчас в гавани всё обстоит не так плохо, рыбы и другие животные не вымирают, но именно поэтому учёные хотят проверить на этой относительно здоровой экосистеме, можно ли сделать её ещё богаче за счёт искусственных сооружений.

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