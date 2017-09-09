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16:29 (мск), источник: Sputnik.by

Сладкое с ОМОНом: бесплатный торт вызвал настоящий ажиотаж у минчан

Гигантский торт, который испекли в честь празднования 950-летия Минска, вызвал у горожан настоящий ажиотаж — организаторам пришлось пригласить ОМОН.

Источник: Sputnik.by

Двухсотпятидесятикилограммовый торт испекли участники фестиваля хлеба и готовы угостить им желающих. Торт сделали в форме цветка с девятью лепестками, каждый из которых символизирует административный район города. На лепестках изображены знаковые здания города в разных сферах — наука, спорт, культура, транспорт, машиностроение.

Организаторы обещали, что торта хватим всем. Однако бесплатное угощение вызвало настоящий ажиотаж у минчан. Организаторам пришлось даже прибегнуть к помощи правоохранителей. Поначалу бойцам ОМОНа с трудом удалось сдержать напор жаждущих сладкого горожан. Но вскоре порядок был наведен — все страждущие выстроились в немаленькую очередь.

Если все лепестки разберут, авторы торта дополнят «цветок» новыми, так что торта-конструктора хватит на всех.

Но торт не единственное, чем можно полакомиться в День города. Протяженность торговых рядов в праздничные дни 9—10 сентября составит два километра, а столичные универсамы готовят для минчан распродажи.

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