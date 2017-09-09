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17:45 (мск), источник: Вести - Воронеж

Бюст советскому политику Виталию Воротникову откроют в Воронеже в День города

Бюст председателю Совета министров РСФСР Виталию Воротникову откроют в Воронеже в День города, 16 сентября, сообщил мэр Александр Гусев на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым. Монумент появится в Платоновском сквере за зданием областного правительства.

В открытии памятника примут участие члены региональной общественной организации «Землячество «Воронежцы», которые стали инициаторами установки монумента, сообщил пресс-центр облправительства.

Монумент сделали скульпторы Алексей Голубев и Владимир Гриценко под руководством народного художника России Александра Рукавишникова. Памятник передадут в дар Воронежу, под управление центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама».

Решение об установке памятника советскому политику, уроженцу Воронежа Виталию Воротникову стало известно в декабре 2016 года. По словам главы региона, сложно найти людей, которые сравнились бы с Воротниковым по значимости вклада в развитие страны.

Виталий Воротников родился в Воронеже 20 января 1926 года. Учился в авиационном техникуме. Во время войны в 1942 году устроился учеником слесаря на Воронежский паровозоремонтный завод.

С 1971 года Виталий Воротников — первый секретарь Воронежского обкома. Политик руководил Воронежской областью четыре года — с 1971 по 1975. За недолгое время регион из отстающих по многим показателям выбился в лидеры.

С 1983 года Воротников — председатель Совета Министров, а затем председатель Президиума Верховного Совета РСФСР.

С 1992 года и вплоть до своей кончины Виталий Воротников возглавлял «Воронежское землячество» в Москве. Он одним из первых получил звание «Почётного гражданина» г. Воронежа и Воронежской области.

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