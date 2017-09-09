Бюст советскому политику Виталию Воротникову откроют в Воронеже в День города

В открытии памятника примут участие члены региональной общественной организации «Землячество «Воронежцы», которые стали инициаторами установки монумента, сообщил пресс-центр облправительства.
Монумент сделали скульпторы Алексей Голубев и Владимир Гриценко под руководством народного художника России Александра Рукавишникова. Памятник передадут в дар Воронежу, под управление центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама».
Решение об установке памятника советскому политику, уроженцу Воронежа Виталию Воротникову стало известно в декабре 2016 года. По словам главы региона, сложно найти людей, которые сравнились бы с Воротниковым по значимости вклада в развитие страны.
Виталий Воротников родился в Воронеже 20 января 1926 года. Учился в авиационном техникуме. Во время войны в 1942 году устроился учеником слесаря на Воронежский паровозоремонтный завод.
С 1971 года Виталий Воротников — первый секретарь Воронежского обкома. Политик руководил Воронежской областью четыре года — с 1971 по 1975. За недолгое время регион из отстающих по многим показателям выбился в лидеры.
С 1983 года Воротников — председатель Совета Министров, а затем председатель Президиума Верховного Совета РСФСР.
С 1992 года и вплоть до своей кончины Виталий Воротников возглавлял «Воронежское землячество» в Москве. Он одним из первых получил звание «Почётного гражданина» г. Воронежа и Воронежской области.