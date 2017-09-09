В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
Группа жителей Василеостровского района предложила присвоить площади, где установили монумент, название «площадь Полярников».
Группа жителей Василеостровского района предложила присвоить площади, где установили монумент, название «площадь Полярников».
Бронзовая двухметровая фигура полярника с двумя собаками установлена на постаменте из белого гранита возле здания Арктического и антарктического
На камне рядом с памятником высечена надпись-посвящение: «Тем, кто шел первым, тем кто идет сейчас, тем, кому еще предстоит пройти». Еще до того, как с памятника сняли белое полотно, группа жителей Василеостровского района предложила главе администрации Юлии Киселевой присвоить безымянной площади возле института, где установили памятник, название — «площадь Полярников».
Она сообщила на церемонии открытия, что поддерживает инициативу жителей. «Это очень правильное предложение, я направлю письмо в Топонимическую комиссию
Реакция полярного сообщества
Памятник освятил митрополит
Полярник Владимир Баранов, участник многих арктических и антарктических экспедиций сказал, что «счастлив». «Я принес сюда гвоздики в память о моих друзьях, с которыми мы работали на архипелаге Северная Земля и на базе “Мыс Баранова” и уже ушедшим от нас. Правильно, что для памятника выбрали обобщенный образ — он для всех», — сказал собеседник агентства.
Инициатор установки памятника полярник и бизнесмен Игорь Бутвина ранее сказал ТАСС, что памятник посвящен всем людям, объединенным идеей исследования полярных территорий и «самой идее полярных исследований, тому, чтобы она не угасла».
Для директора Музея Арктики и Антарктики Марии Дукальской установка памятника стала неожиданностью. «Так много народу, даже трудно подойти и рассмотреть саму композицию», — заметила она.
Заслуженный полярник Игорь Мельников отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что он бы добавил в композицию памятника еще хотя бы
Праздник с северным колоритом
В концертную программу вошли номера, подготовленные Ассоциацией молодежи Якутии «Сайдыы» — народные песни и танцы, а якутские парни научили петербургских детей национальной игре по перетягиванию палки.