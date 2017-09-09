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18:40 (мск), источник: ТАСС

В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам

Группа жителей Василеостровского района предложила присвоить площади, где установили монумент, название «площадь Полярников».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Памятник всем первопроходцам и исследователям полярных областей планеты открыли в субботу в Петербурге.

Бронзовая двухметровая фигура полярника с двумя собаками установлена на постаменте из белого гранита возле здания Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета — центра российских полярных исследований.

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На камне рядом с памятником высечена надпись-посвящение: «Тем, кто шел первым, тем кто идет сейчас, тем, кому еще предстоит пройти». Еще до того, как с памятника сняли белое полотно, группа жителей Василеостровского района предложила главе администрации Юлии Киселевой присвоить безымянной площади возле института, где установили памятник, название — «площадь Полярников».

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Она сообщила на церемонии открытия, что поддерживает инициативу жителей. «Это очень правильное предложение, я направлю письмо в Топонимическую комиссию Санкт-Петербурга с предложением назвать в честь полярников площадь у Арктического и антарктического института, сделаю это в первый же рабочий день, в понедельник», — сказала Киселева корреспонденту ТАСС.

Реакция полярного сообщества

Памятник освятил митрополит Нарьян-Марский и Мезенский Иаков. Председатель полярной комиссии Русского географического общества Виктор Боярский сказал, что это первый в стране памятник полярникам. «Есть небольшой памятник известному русскому моряку и полярному путешественнику Никифору Бегичеву (1874−1927) в порту Диксон, скульптурная композиция в Музее Арктики и Антарктики и бюст первого вице-президента Русского географического общества Артура Чилингарова на Аллее Героев. Памятник, который адресован всем полярникам — первый», — сказал он.

Полярник Владимир Баранов, участник многих арктических и антарктических экспедиций сказал, что «счастлив». «Я принес сюда гвоздики в память о моих друзьях, с которыми мы работали на архипелаге Северная Земля и на базе “Мыс Баранова” и уже ушедшим от нас. Правильно, что для памятника выбрали обобщенный образ — он для всех», — сказал собеседник агентства.

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Инициатор установки памятника полярник и бизнесмен Игорь Бутвина ранее сказал ТАСС, что памятник посвящен всем людям, объединенным идеей исследования полярных территорий и «самой идее полярных исследований, тому, чтобы она не угасла».

Для директора Музея Арктики и Антарктики Марии Дукальской установка памятника стала неожиданностью. «Так много народу, даже трудно подойти и рассмотреть саму композицию», — заметила она.

Заслуженный полярник Игорь Мельников отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что он бы добавил в композицию памятника еще хотя бы две-четыре человеческих фигуры, потому что «одному человеку в Арктике не выжить». «Хорошо, что в композицию включены собаки — собака на Севере необходима. Человек не может в полярной ночи, сколько бы у него ни было патронов и оружия, разглядеть и почувствовать медведя, а собака чувствует», — рассказал он.

Праздник с северным колоритом

В концертную программу вошли номера, подготовленные Ассоциацией молодежи Якутии «Сайдыы» — народные песни и танцы, а якутские парни научили петербургских детей национальной игре по перетягиванию палки.

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