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17:00 (мск), источник: Sputniknews.kz

Названы лучшие павильоны ЭКСПО

В Астане подводят итоги международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 сен — Sputnik. В Астане состоялась церемония награждения лучших павильонов ЭКСПО-2017.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил золотую медаль в знак признания его личного участия в проведении выставки ЭКСПО-2017 и успеха, которого она достигла. «Медаль чести» присудили Астане за выдающуюся способность интегрировать выставку ЭКСПО-2017 как в стратегическое видение, так и в повседневную жизнь города.

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Золотые, серебряные и бронзовые награды были присуждены по двум категориям: за лучший дизайн павильона, подразумевающий оформление интерьера, и за самое умелое раскрытие темы международной специализированной выставки — «Энергия будущего».

Победителей определило жюри, в состав которого вошли девять экспертов в области международных выставок и архитектуры.

Все павильоны предварительно были разделены на четыре группы. Борьба за главные награды развернулась между павильонами площадью 700 квадратных метров и больше, площадью от 400 до 700 квадратных метров, а также павильонами размером меньше 400 квадратных метров. Наград были удостоены и совместные павильоны.

В группе павильонов площадью от 700 квадратных метров и выше золото в категории «Лучший дизайн» было присуждено России. Серебряной награды за инновации в дизайне удостоился павильон Великобритании, а бронза досталась Республике Корея.

Айсберг в российском павильоне на ЭКСПО-2017.

Золото за лучшее раскрытие темы выставки ЭКСПО-2017 было присуждено павильону Германии, серебро — павильону Китая, а бронзовой награды удостоилась Франция.

В группе павильонов площадью от 400 до 700 квадратных метров в категории лучший дизайн бронзу получил павильон Монако, серебро — павильон Азербайджана, а золотая награда была присуждена павильону Катара.

В этой же группе павильонов в категории за лучшее раскрытие тематики ЭКСПО третье место получил павильон Индии, серебро было присуждено Венгрии, а золотой награды удостоился павильон Швейцарии.

Среди павильонов, площадь которых составила менее 400 квадратных метров, бронзу в категории лучший дизайн получил павильон Латвии, а серебряная награда была присуждена павильону Словакии. Дизайн павильона Польши был назван лучшим и удостоился золотой награды.

Экспертное жюри в категории за лучшее раскрытие тематики присудило бронзовую премию павильону Чехии, а серебро досталось павильону Сингапура. Пальму первенства присудили павильону Финляндии.

Среди совместных павильонов бронзовой награды удостоилась Латиноамериканская Плаза, серебряной — Тихоокеанская Палаза, а золотой — Плаза Карибского сообщества. В данной группе в категории за лучшее раскрытие темы выставки бронзу завоевал павильон Украины, серебро — Республика Гана, а золото досталось Таджикистану.

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