Названы лучшие павильоны ЭКСПО
В Астане подводят итоги международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.
В Астане подводят итоги международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.
АСТАНА, 9 сен — Sputnik. В Астане состоялась церемония награждения лучших павильонов ЭКСПО-2017.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил золотую медаль в знак признания его личного участия в проведении выставки ЭКСПО-2017 и успеха, которого она достигла. «Медаль чести» присудили Астане за выдающуюся способность интегрировать выставку ЭКСПО-2017 как в стратегическое видение, так и в повседневную жизнь города.
Золотые, серебряные и бронзовые награды были присуждены по двум категориям: за лучший дизайн павильона, подразумевающий оформление интерьера, и за самое умелое раскрытие темы международной специализированной выставки — «Энергия будущего».
Победителей определило жюри, в состав которого вошли девять экспертов в области международных выставок и архитектуры.
Все павильоны предварительно были разделены на четыре группы. Борьба за главные награды развернулась между павильонами площадью 700 квадратных метров и больше, площадью от 400 до 700 квадратных метров, а также павильонами размером меньше 400 квадратных метров. Наград были удостоены и совместные павильоны.
В группе павильонов площадью от 700 квадратных метров и выше золото в категории «Лучший дизайн» было присуждено России. Серебряной награды за инновации в дизайне удостоился павильон Великобритании, а бронза досталась Республике Корея.
Айсберг в российском павильоне на ЭКСПО-2017.
Золото за лучшее раскрытие темы выставки ЭКСПО-2017 было присуждено павильону Германии, серебро — павильону Китая, а бронзовой награды удостоилась Франция.
В группе павильонов площадью от 400 до 700 квадратных метров в категории лучший дизайн бронзу получил павильон Монако, серебро — павильон Азербайджана, а золотая награда была присуждена павильону Катара.
В этой же группе павильонов в категории за лучшее раскрытие тематики ЭКСПО третье место получил павильон Индии, серебро было присуждено Венгрии, а золотой награды удостоился павильон Швейцарии.
Среди павильонов, площадь которых составила менее 400 квадратных метров, бронзу в категории лучший дизайн получил павильон Латвии, а серебряная награда была присуждена павильону Словакии. Дизайн павильона Польши был назван лучшим и удостоился золотой награды.
Экспертное жюри в категории за лучшее раскрытие тематики присудило бронзовую премию павильону Чехии, а серебро досталось павильону Сингапура. Пальму первенства присудили павильону Финляндии.
Среди совместных павильонов бронзовой награды удостоилась Латиноамериканская Плаза, серебряной — Тихоокеанская Палаза, а золотой — Плаза Карибского сообщества. В данной группе в категории за лучшее раскрытие темы выставки бронзу завоевал павильон Украины, серебро — Республика Гана, а золото досталось Таджикистану.