Приказ о запрете сбора денег в школах

Исполняющий обязанности начальника Главного управления образования, молодежи и спорта Александру Фляш подписал приказ, согласно которому запрещаются предполагаемые сборы для поступления в учреждения, финансируемые из бюджета, для покупки альтернативных учебников, для оказания дополнительных образовательных услуг, для выполнения работ по ремонту, благоустройству и оснащению учебных заведений или для проведения внеклассных мероприятий. В то же время, приказом запрещается и принятие учителями других преимуществ со стороны учащихся и их семей, передает IPN.