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17:25 (мск), источник: Noi.md

Приказ о запрете сбора денег в школах

Издан приказ, запрещающий сбор денег в школах.

Источник: Noi.md

Исполняющий обязанности начальника Главного управления образования, молодежи и спорта Александру Фляш подписал приказ, согласно которому запрещаются предполагаемые сборы для поступления в учреждения, финансируемые из бюджета, для покупки альтернативных учебников, для оказания дополнительных образовательных услуг, для выполнения работ по ремонту, благоустройству и оснащению учебных заведений или для проведения внеклассных мероприятий. В то же время, приказом запрещается и принятие учителями других преимуществ со стороны учащихся и их семей, передает IPN.

«Педагогический, научно-педагогический и научный персонал не может оказывать платные услуги детям и учащимся, с которыми непосредственно взаимодействует в классах или в академических группах в ходе осуществления педагогической деятельности», говорится в приказе. В случае несоблюдения данного приказа и положений законодательных актов, запрещающих незаконный сбор денег, лицам грозят санкции.

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