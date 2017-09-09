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17:24 (мск), источник: Noi.md

Три молдаванки произвели фурор на шоу талантов в Румынии

Три талантливые молдаванки произвели фурор на шоу талантов в Румынии, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Талантливая девушка из Молдовы Катерина Санду покорила сердца жюри шоу талантов, и в итоге ей удалось попасть в команду Ади Деспота. 21-летняя девушка из Кишинева занимается канто уже 3 года.

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Неонела Дуплей — вторая молдаванка, исполнившая «Hora din Moldova» и сумевшая повернуть два кресла в первом выпуске седьмого сезона шоу «Vocea Romaniei». Ей 29 лет, и музыка для нее — хобби. Она решила войти в команду Лореданы Гроза.

Аксения Шова — молдаванка, открывшая 7-й сезон на шоу «Vocea Romaniei» и сумевшая достучаться до сердец всех четырех судей. Ксения очаровала жюри песней «All the jazz», и за нее чуть было не подрались. В итоге Аксения решила продолжить участие в команде Тудора Кирилэ.

Аксения окончила Кишиневский музыкальный колледж, и в 21 год переехала в Клуж. Здесь она училась в Академии музыки, на отделении перкуссия и ксилофон.

Кроме того, в шоу принял участие еще один молдаванин. Ион Каламанов не сумел повернуть кресла жюри, но в итоге они признались, что они сожалеют. Более того, Смайли признался, что надеется увидеть его на отборе в следующем году. Он уверен, что Ион добьется успеха.

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