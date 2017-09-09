В Воронеже 1,6 тыс курсантов Военно-воздушной академии приняли присягу
В вуз поступило более 2,5 тыс человек.
В вуз поступило более 2,5 тыс человек.
Курсанты
Первокурсников поздравил губернатор Алексей Гордеев, сообщил
— Клятва на верность Родине и избранной героической профессии — главная заповедь каждого военнослужащего. Неукоснительное соблюдение присяги должно стать основой всех дел и поступков тех, кому с этого дня предстоит встать на защиту нашей Родины. Уверен, вы будете гордиться тем, что получили образование в одном из лучших военных вузов России, а годы своей юности провели в Воронеже — Городе воинской славы, — сказал Алексей Гордеев.
Губернатор пожелал курсантам успехов в учебе, «покорения высот в небе и на земле, в профессии и в жизни».
В 2017 году в
Алексей Гордеев отметил, что академия «выполняет главную государственную задачу — подготовку кадров с целью обеспечить обороноспособность государства» и назвал учащихся и преподавателей вуза «элитой города».
Первокурсников также поздравили главнокомандующий
В 2016 году присягу приняли 1710 курсантов академии. В вуз поступило 2,7 тыс. человек. По словам главнокомандующего