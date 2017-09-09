В Воронеже 1,6 тыс курсантов Военно-воздушной академии приняли присягу

Источник: пресс-центр правительства Воронежской области

Курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина приняли военную присягу на площади Ленина в субботу, 9 сентября. В церемонии участвовали 1612 курсантов, а также их родственники и знакомые.

Первокурсников поздравил губернатор Алексей Гордеев, сообщил пресс-центр облправительства. Глава региона назвал день принятия присяги одним из самых важных событий в жизни будущих офицеров.

— Клятва на верность Родине и избранной героической профессии — главная заповедь каждого военнослужащего. Неукоснительное соблюдение присяги должно стать основой всех дел и поступков тех, кому с этого дня предстоит встать на защиту нашей Родины. Уверен, вы будете гордиться тем, что получили образование в одном из лучших военных вузов России, а годы своей юности провели в Воронеже — Городе воинской славы, — сказал Алексей Гордеев.

Губернатор пожелал курсантам успехов в учебе, «покорения высот в небе и на земле, в профессии и в жизни».

В 2017 году в Военно-воздушную академию и ее филиалы в Сызрани и Челябинске поступило более 2,5 тыс. человек, в том числе 732 жителя Воронежской области. Они успешно прошли конкурс (более 4,5 человек на место, а на некоторые специальности до 12 человек) и курс начальной военной подготовки. Набор в академию выполнен на 100%. Популярностью пользовались факультет радиоэлектронной борьбы и информационной безопасности, факультет летательных аппаратов, а также новая специальность — инженер по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

Алексей Гордеев отметил, что академия «выполняет главную государственную задачу — подготовку кадров с целью обеспечить обороноспособность государства» и назвал учащихся и преподавателей вуза «элитой города».

Первокурсников также поздравили главнокомандующий Воздушно-космическими силами Виктор Бондарев и начальник Военно-воздушной академии Геннадий Зибров. Праздник завершился молебном митрополита Воронежского и Лискинского Сергия и плац-концертом.