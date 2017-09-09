Горожан угостили самым большим салатом «По-волгоградски»
В областном центре проходит гастрономический фестиваль.
В областном центре проходит гастрономический фестиваль.
Посетители гастрофеста «Вкусный город Волгоград» попробовали самый большой салат «По-волгоградски».
Всем желающим раздавали салат в Комсомольском саду. Участники фестиваля приготовили его прямо на площадке мероприятия под открытым небом и угостили зрителей, поздравив их таким образом с Днем города.
Напомним, что 9 сентября в саду целый день проходит гастрономический фестиваль «Вкусный город Волгоград». Подобного мероприятия такого масштаба в городе еще не было. Гурманов ждали кулинарные
Отметим, что в рамках фестиваля «АиФ-Волгоград» провел конкурс на блюдо