Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Западные СМИ сообщили о «выводе российского вооружения» из ДНР
Почему натуральное — не значит полезное
Песков прокомментировал приглашение Путина на поединок
В центре Киева взорвался автомобиль, есть погибший
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинцев -СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Российские "Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Политолог: ввод миротворцев выставит Киев лжецами
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Эксперт: Порошенко испугала инициатива Путина о вводе миротворцев
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8В Индии простились с Ганешей
18:43 (мск), источник: АиФ Волгоград

Горожан угостили самым большим салатом «По-волгоградски»

В областном центре проходит гастрономический фестиваль.

Посетители гастрофеста «Вкусный город Волгоград» попробовали самый большой салат «По-волгоградски».

Всем желающим раздавали салат в Комсомольском саду. Участники фестиваля приготовили его прямо на площадке мероприятия под открытым небом и угостили зрителей, поздравив их таким образом с Днем города.

Напомним, что 9 сентября в саду целый день проходит гастрономический фестиваль «Вкусный город Волгоград». Подобного мероприятия такого масштаба в городе еще не было. Гурманов ждали кулинарные мастер-классы, битва шеф-поваров, конкурсы с призами, фотозоны и квесты.

Отметим, что в рамках фестиваля «АиФ-Волгоград» провел конкурс на блюдо по-волгоградски с призом — сертификатом на 3 000 рублей в популярное кафе города, а также квест с подарками.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Ты мне не отец». История холостяка, воспитывающего чужих детей
Российский дипломат назвал фальшивкой доклад ООН по Сирии
Глава НАТО рассказал о самой опасной за 30 лет обстановке в мире
Путин поручил подумать о введении утилизационного сбора на обувь
Число пострадавших в результате ДТП в Югре выросло до 17 человек
В Германии рассказали о пользе немцев и русских друг для друга
В Ереване украли 4 тысячи долларов из банкомата с миллионами
Нагрянувший в вашингтонскую школу Обама удивил учеников
Спорт
Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль» Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Москва изменила стандарты отделки квартир по реновации
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь