В Волгограде празднуют День города
Волгоградцы празднуют День города во всех районах областного центра.
Волгоградцы празднуют День города во всех районах областного центра.
Началось все с легкоатлетического пробега «Волгоградская миля», чья дистанция соответствует году, который принято считать первым в истории города — 1589 метров. Участниками пробега стали около 800 человек, сообщает ВДТВ.
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На площади Павших борцов состоялась выставка спасательной и пожарной техники. Здесь же демонстрировались и современные образцы медицинской техники — специально оборудованный реанимобиль «Форд», автомобиль «Скорой помощи» класса «В» «Ларгус», вездеход «Кежач».
В 12:00 на сценической площадке у Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова начался концерт, посвященный 100-летию профессионального музыкального образования в
В 15:00 на верхней террасе набережной им. 62-й Армии состоялся Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче.
В 16:00 в Комсомольском саду началась кулинарная «Битва
Битва идет в рамках гастрономического фестиваля «Вкусный город-Волгоград», который продлится до 18:00.
В финале состоится флешмоб всех участников и приготовление самого большого салата «По-волгоградски». Известно, что в качестве ингридиентов используют томаты, огурцы и горчичное масло.
Завтра, 10 сентября в рамках праздника состоится Аллея национальных культур в Горсаду,
Свои выступления представят коллективы «Созвучие», студии современного танца «Street sky» и группы «Дэнс-Балалайка».
В 19:00 на нижней террасе набережной начнется четырехчасовой
И в финале — красочный и долгий фейерверк.