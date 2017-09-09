В Волгограде празднуют День города

Источник: пресс-служба администрации Волгограда

Началось все с легкоатлетического пробега «Волгоградская миля», чья дистанция соответствует году, который принято считать первым в истории города — 1589 метров. Участниками пробега стали около 800 человек, сообщает ВДТВ.

В пресс-службе мэрии отмечают, что первое место в командном забеге заняли учащиеся МОУ СОШ № 56. Призерами забегов среди студентов профессиональных образовательных учреждений стали воспитанники Волгоградского колледжа олимпийского резерва. Уверенную победу среди команд вузов одержала команда Волгоградского аграрного университета.

На площади Павших борцов состоялась выставка спасательной и пожарной техники. Здесь же демонстрировались и современные образцы медицинской техники — специально оборудованный реанимобиль «Форд», автомобиль «Скорой помощи» класса «В» «Ларгус», вездеход «Кежач».

В 12:00 на сценической площадке у Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова начался концерт, посвященный 100-летию профессионального музыкального образования в Царицыне-Сталинграде-Волгограде.

В 15:00 на верхней террасе набережной им. 62-й Армии состоялся Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче.

В 16:00 в Комсомольском саду началась кулинарная «Битва шеф-поваров Поволжья». Соревновались между собой пять шеф-поваров известных кафе и ресторанов Волгограда.

Битва идет в рамках гастрономического фестиваля «Вкусный город-Волгоград», который продлится до 18:00.

В финале состоится флешмоб всех участников и приготовление самого большого салата «По-волгоградски». Известно, что в качестве ингридиентов используют томаты, огурцы и горчичное масло.

Завтра, 10 сентября в рамках праздника состоится Аллея национальных культур в Горсаду, конкурс-фестиваль современного искусства «Волгоград — город спорта, город-мечта! » на центральной набережной, фестиваль уличных субкультур «Сила стиля».

Свои выступления представят коллективы «Созвучие», студии современного танца «Street sky» и группы «Дэнс-Балалайка».

В 19:00 на нижней террасе набережной начнется четырехчасовой гала-концерт. Хедлайнером программы станет группа «УмаТурман».