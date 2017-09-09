Нагрянувший в вашингтонскую школу Обама шокировал учеников
Старшеклассников Вашингтонской технологической школы имени
Старшеклассников Вашингтонской технологической школы имени
Бывший глава государства вошел в аудиторию со словами «Как ваши дела?». На записи видно, что учащиеся настолько опешили от визита, что не знали, как реагировать.
Обама отметил, что во время президентства часто встречался с молодыми людьми как в США, так и за рубежом. По его словам, он хотел понять их интересы и проблемы.
Я верю в то, что большинство проблем, которые у нас сейчас есть, решите вы.
На выходе из учебного заведения Обаму ждала толпа учащихся, приветствовавших его радостными криками и аплодисментами.
После отставки он появлялся на публике всего несколько раз. Однако уже осенью бывший президент может вернуться в политику. Ожидается, что 27 сентября он проведет мероприятие по сбору средств для Национального комитета Демократической партии.