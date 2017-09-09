Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США выплатят семье российского боксера 22 млн долларов
Почему натуральное — не значит полезное
Девушка из бедной семьи, ставшая женой князя Монако (фото)
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Эксперт: Порошенко испугала инициатива Путина о вводе миротворцев
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8В Индии простились с Ганешей
19:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Нагрянувший в вашингтонскую школу Обама шокировал учеников

Старшеклассников Вашингтонской технологической школы имени Мак-Кинли поразило появление во время занятий бывшего американского президента Барака Обамы. Соответствующее видео он разместил в своем Instagram.

Источник: AP 2017

Бывший глава государства вошел в аудиторию со словами «Как ваши дела?». На записи видно, что учащиеся настолько опешили от визита, что не знали, как реагировать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обама отметил, что во время президентства часто встречался с молодыми людьми как в США, так и за рубежом. По его словам, он хотел понять их интересы и проблемы.

Я верю в то, что большинство проблем, которые у нас сейчас есть, решите вы.

На выходе из учебного заведения Обаму ждала толпа учащихся, приветствовавших его радостными криками и аплодисментами.
После отставки он появлялся на публике всего несколько раз. Однако уже осенью бывший президент может вернуться в политику. Ожидается, что 27 сентября он проведет мероприятие по сбору средств для Национального комитета Демократической партии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Российский дипломат назвал фальшивкой доклад ООН по Сирии
Глава НАТО рассказал о самой опасной за 30 лет обстановке в мире
Путин поручил подумать о введении утилизационного сбора на обувь
Число пострадавших в результате ДТП в Югре выросло до 17 человек
В Германии рассказали о пользе немцев и русских друг для друга
В Ереване украли 4 тысячи долларов из банкомата с миллионами
Спорт
Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль» Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь