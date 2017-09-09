Синоптики рассказали, какой будет погода в воскресенье, 10 сентября

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 10 сентября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, местами дождь. Температура воздуха ночью от 11 до 13 градусов тепла, днём 21−23 тепла.

В Алматы переменная облачность, местами дождь, гроза. Температура воздуха ночью от 19 до 21 градуса тепла. Днём воздух прогреется до 28−30 градусов.

В Акмолинской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Температура воздуха ночью 5−10 градусов тепла. Днём 15−20 градусов тепла.

В Актюбинской области осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 12−14 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 18−20 градусов.

В Алматинской области облачно, местами дождь, гроза. Ночью 15−20 градусов, днём 27−32 градуса тепла.

В Атырауской области переменная облачность, возможен дождь. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +20 до +25 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, местами дождь, гроза. Температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла ночью, от 20 до 25 градусов тепла днём.

В Жамбылской области синоптики обещают переменную облачность, местами дожди с грозами. Температура воздуха составит от +18 до +23 градусов ночью, от 27 до 32 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, местами дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, днём от +15 до +20 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха 11−13 градусов тепла, днём ожидается 25−27 тепла.

В Костанайской области переменная облачность, местами дождь, гроза. Ночью на территории региона ожидается от +7 до +12 градусов по Цельсию, днём от +15 до +20.

В Кызылординской области синоптики обещают дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит от +15 до +20, днём от +28 до +33 градусов.

В Мангистауской области переменная облачность, местами дождь. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +26 до +31 градуса по Цельсию.

В Павлодарской области синоптики обещают пасмурную погоду с дождями и грозами. Температура воздуха составит от +5 до +10 градусов ночью и от +17 до +22 днём.

В Северо-Казахстанской области облачно, местами дождь, гроза. Ночью температура воздуха от +5 до +10 градусов, днём от +15 до +20 градусов по Цельсию.