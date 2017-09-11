Зачем в Индии собирают использованные женские прокладки?
Такой необычный способ ранней диагностики рака шейки матки придумали индийские врачи, чтобы победить царящие в обществе суеверия и излишнюю женскую стыдливость,
Такой необычный способ ранней диагностики рака шейки матки придумали индийские врачи, чтобы победить царящие в обществе суеверия и излишнюю женскую стыдливость,
Siva Parameswaran
BBC Tamil Service
Менструация считается в Индии табу — настолько, что на эту тему даже не заговаривают. А теперь представьте себе, какая реакция последует на идею собирать использованные женские прокладки?
Но именно этим стали заниматься работники здравоохранения в деревнях в штате Махараштра, чтобы диагностировать возможное развитие рака шейки матки.
Более 25% пациенток по всему миру с диагностированным раком шейки матки приходится на Индию.
И тем не менее существует множество причин, по которым женщины здесь не ходят на скрининг —
«Деревенские женщины стеснительны; они боятся проходить проверку и считают ее делом ненужным», — пишут ученые в «Европейском журнале по предотвращению развития рака».
Более 90% проживающих в деревнях индийских женщин используют во время менструации не готовые
Как обнаружили индийские ученые из Мемориального центра Tata [по изучению раковых заболеваний] и Национального
«Это не самый простой и удобный способ, — признался в интервью
Как результат — большинство пациенток с этим типом рака диагностируются только на поздней стадии или же случайно при посещении больницы по другому поводу.
Глубокая заморозка ДНК
В целях исследования более 500 женщин в возрасте от 30 до 50 лет, не имевших в анамнезе раковых заболеваний, физически и психически здоровых и имевших регулярные менструации, в течение двух лет передавали свои использованные прокладки врачам на анализ.
Этих женщин просили в первый день месячных положить свою использованную тряпку в пакет на молнии и передать работнику здравоохранения по месту жительства.
Затем полученные менструальные прокладки замораживались до температуры -20C и в контейнере с сухим льдом посылались в диагностический центр на выявление ВПЧ.
В лаборатории из засушенной менструальной крови извлекалась геномная ДНК, амплифицировалась [то есть создавалось множество копий из короткого участка ДНК] и изучалась при помощи полимеразной цепной реакции.
По словам доктора Бхудуха, у 24 женщин было выявлено присутствие ВПЧ, и их направили на дальнейшие исследования, включая кольпоскопию — то есть инструментальный осмотр шейки матки, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие патологических клеток.
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Половая гигиена
Это исследование также обнаружило острую необходимость в просвещении населения на предмет половой гигиены.
Согласно переписи населения Индии от 2011 года, более 41% семей не имели туалета, а у тех, кто имел, в 16% случаев уборная была без крыши.
«Из-за плохо оборудованной ванной комнаты или отсутствия нормальной уборной женщины в деревнях не имеют возможности следить за чистотой своих половых органов», — сказал доктор Бхудух.
Плохая гигиена, как выявили врачи, была важным фактором в развитии у женщин дисплазии [эпителия шейки матки] и рака шейки, а использование прокладок, сделанных из уже бывшей в употреблении тряпки или материи, только повышало этот риск.
Мифы и суеверия
Как признались врачи, кампания по сбору менструальных прокладок столкнулась со множеством сложностей, в частности,
К примеру, женщине с менструацией запрещается заходить на кухню, посещать храмы или религиозные праздники.
По этим причинам работникам здравоохранения было непросто собирать прокладки, особенно по вечерам, поскольку в Индии считается плохим знаком, если менструирующая женщина выйдет из дома после заката солнца.
В связи с этим в этих районах для местных старейшин, социальных работников и членов семей участниц исследования была проведена интенсивная образовательная программа по просвещению населения на предмет рака шейки матки.
Доктор Бхудух и руководимая им группа врачей отмечают, что подобный метод скрининга рака шейки матки пригоден только для женщин, имеющих месячные, и он может стать более эффективным, если улучшить систему сбора, хранения и перевозки менструальных прокладок.