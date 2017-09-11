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11:29 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Зачем в Индии собирают использованные женские прокладки?

Такой необычный способ ранней диагностики рака шейки матки придумали индийские врачи, чтобы победить царящие в обществе суеверия и излишнюю женскую стыдливость, из-за которой рак у больных выявляется слишком поздно.

Siva Parameswaran

BBC Tamil Service

Менструация считается в Индии табу — настолько, что на эту тему даже не заговаривают. А теперь представьте себе, какая реакция последует на идею собирать использованные женские прокладки?

Но именно этим стали заниматься работники здравоохранения в деревнях в штате Махараштра, чтобы диагностировать возможное развитие рака шейки матки.

Более 25% пациенток по всему миру с диагностированным раком шейки матки приходится на Индию.

И тем не менее существует множество причин, по которым женщины здесь не ходят на скрининг — из-за отсутствия адекватной инфраструктуры и поликлиник в сельских областях, из-за нехватки средств, и, конечно, из-за смущения перед столь инвазивной и интимной процедурой.

«Деревенские женщины стеснительны; они боятся проходить проверку и считают ее делом ненужным», — пишут ученые в «Европейском журнале по предотвращению развития рака».

Более 90% проживающих в деревнях индийских женщин используют во время менструации не готовые санитарно-гигиенические прокладки, а самодельные тряпки или куски ткани.

Как обнаружили индийские ученые из Мемориального центра Tata [по изучению раковых заболеваний] и Национального научно-исследовательского института здоровья матери и ребенка, присутствие вируса папилломы человека (ВПЧ), который может вызвать рак шейки матки, можно обнаружить в женской менструальной крови, оставшейся на прокладке.

«Это не самый простой и удобный способ, — признался в интервью Би-би-си доктор Атул Бхудух, возглавляющий ведущиеся в Мемориальном центре исследования. — Но самое большое препятствие на пути введения программы повсеместного скрининга на предмет рака шейки матки — это низкое участие женщин, находящихся в группе риска».

Как результат — большинство пациенток с этим типом рака диагностируются только на поздней стадии или же случайно при посещении больницы по другому поводу.

Глубокая заморозка ДНК

В целях исследования более 500 женщин в возрасте от 30 до 50 лет, не имевших в анамнезе раковых заболеваний, физически и психически здоровых и имевших регулярные менструации, в течение двух лет передавали свои использованные прокладки врачам на анализ.

Этих женщин просили в первый день месячных положить свою использованную тряпку в пакет на молнии и передать работнику здравоохранения по месту жительства.

Затем полученные менструальные прокладки замораживались до температуры -20C и в контейнере с сухим льдом посылались в диагностический центр на выявление ВПЧ.

В лаборатории из засушенной менструальной крови извлекалась геномная ДНК, амплифицировалась [то есть создавалось множество копий из короткого участка ДНК] и изучалась при помощи полимеразной цепной реакции.

По словам доктора Бхудуха, у 24 женщин было выявлено присутствие ВПЧ, и их направили на дальнейшие исследования, включая кольпоскопию — то есть инструментальный осмотр шейки матки, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие патологических клеток.

Ученые также записывали социально-демографические условия, в которых проживала каждая женщина, какая уборная была в ее распоряжении и каким типом менструальных прокладок она пользовалась.

Половая гигиена

Это исследование также обнаружило острую необходимость в просвещении населения на предмет половой гигиены.

Согласно переписи населения Индии от 2011 года, более 41% семей не имели туалета, а у тех, кто имел, в 16% случаев уборная была без крыши.

«Из-за плохо оборудованной ванной комнаты или отсутствия нормальной уборной женщины в деревнях не имеют возможности следить за чистотой своих половых органов», — сказал доктор Бхудух.

Плохая гигиена, как выявили врачи, была важным фактором в развитии у женщин дисплазии [эпителия шейки матки] и рака шейки, а использование прокладок, сделанных из уже бывшей в употреблении тряпки или материи, только повышало этот риск.

Мифы и суеверия

Как признались врачи, кампания по сбору менструальных прокладок столкнулась со множеством сложностей, в частности, из-за царящих в деревнях мифов и суеверий, связанных с месячными.

К примеру, женщине с менструацией запрещается заходить на кухню, посещать храмы или религиозные праздники.

По этим причинам работникам здравоохранения было непросто собирать прокладки, особенно по вечерам, поскольку в Индии считается плохим знаком, если менструирующая женщина выйдет из дома после заката солнца.

В связи с этим в этих районах для местных старейшин, социальных работников и членов семей участниц исследования была проведена интенсивная образовательная программа по просвещению населения на предмет рака шейки матки.

Доктор Бхудух и руководимая им группа врачей отмечают, что подобный метод скрининга рака шейки матки пригоден только для женщин, имеющих месячные, и он может стать более эффективным, если улучшить систему сбора, хранения и перевозки менструальных прокладок.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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