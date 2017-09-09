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18:58 (мск), источник: РИАЦ

Лучшие проекты благоустройства Волгоградской области представят на международном фестивале в Москве

Комитет архитектуры и градостроительства Волгоградской области примет участие в международном фестивале «Зодчество 2017».

Источник: РИА "Новости"

С 5 по 7 октября в Москве состоится главное событие профессиональной жизни архитекторов и градостроителей России — XXV Международный фестиваль «Зодчество 2017», на котором Волгоградскую область представит комитет архитектуры и градостроительства региона.

Одним из ключевых событий фестиваля является конкурсная программа, дающая возможность ее участникам реально оценить свой уровень градостроительной и архитектурной деятельности в условиях профессиональной конкуренции, выявить и проанализировать лучшие градостроительные практики субъектов Российской Федерации.

Исходя из условий конкурсной программы фестиваля 2017 года, комитетом архитектуры и градостроительства подготовлена экспозиция Волгоградской области для участия в номинациях смотра-конкурса «Лучшие проекты благоустройства» и «Лучшие реализованные проекты», среди которых будут представлены: проект благоустройства поймы реки Царица, прилегающей к строящемуся интерактивному музею «Россия. Моя история», проект прибрежной территории, прилегающей к участку строительства Нулевой продольной магистрали, проект «Жилая застройка «Бейкер Стрит» в Дзержинском районе г. Волгограда, предусматривающий благоустройство пруда и прилегающей территории, проект реконструкции мемориального парка у подножия Мамаева Кургана «Аллея России».

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