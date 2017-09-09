Лучшие проекты благоустройства Волгоградской области представят на международном фестивале в Москве

С 5 по 7 октября в Москве состоится главное событие профессиональной жизни архитекторов и градостроителей России — XXV Международный фестиваль «Зодчество 2017», на котором Волгоградскую область представит комитет архитектуры и градостроительства региона.

Одним из ключевых событий фестиваля является конкурсная программа, дающая возможность ее участникам реально оценить свой уровень градостроительной и архитектурной деятельности в условиях профессиональной конкуренции, выявить и проанализировать лучшие градостроительные практики субъектов Российской Федерации.