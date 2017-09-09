Вручены награды обладателям звания «Минчанин года»

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Почетного звания удостоены 13 минчан за высокие достижения в труде, особый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Минска.

«Сегодня в этом зале собрались настоящие патриоты Минска. Хочу поблагодарить всех, кто своим ежедневным трудом делает город успешнее», — сказал на церемонии председатель Мингорисполкома.

В области промышленности звания «Минчанин года» удостоен директор хлебозавода «Автомат» КУП «Минскхлебпром» Анатолий Локтыш; в области транспорта и связи — директор — главный конструктор УП «Научно-технический производственный центр «Белкоммунмаш» Олег Быцко; в области строительства — генеральный директор ОАО «Строительный трест № 1» Владимир Бублик; в области жилищно-коммунального хозяйства — первый заместитель главы администрации Советского района Минска Алла Санковская.

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В сфере здравоохранения почетного звания удостоен врач-хирург, заведующий отделом нефрологии, почечно-заместительной терапии и трансплантации почки УЗ «9-я городская клиническая больница» Олег Калачик; в области высшего образования и науки — заведующий кафедрой физики и аэрокосмических технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета Владимир Саечников; в области среднего образования — учитель русского языка и литературы ГУО «Гимназия № 13 г. Минска» Наталья Мысливец; в области культуры — главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь Виктор Бабарикин; в области физической культуры, спорта и туризма — тренер-преподаватель ГУ «Городской центр олимпийского резерва по теннису управления спорта и туризма Мингорисполкома» Эдуард Дубров.

Также звания удостоены в сфере социальной защиты населения — инструктор по трудовой терапии ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска» Михаил Бойко; в сфере торговли, общественного питания — кондитер 5-го разряда хлебозавода № 5 КУП «Минскхлебпром» Светлана Алешкевич; в сфере бытового обслуживания — парикмахер-модельер, директор салона красоты «Театр причесок» частного предприятия «Ятковик» Анастасия Яткова; в правоохранительной сфере, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, таможенных органах, силовых структурах — командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 2 Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС Вадим Литвинов.

Минчанам года вручены дипломы и нагрудные знаки. Завершил вечер праздничный концерт, посвященный 950-летию города.