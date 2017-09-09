Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: к чему приведет бунт украинских морпехов
Твин Пикс глазами психиатра
Крым ответил на обещание Порошенко о неподъемном бремени для РФ
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
«Как им выкручиваться, я не знаю»: эксперт о возможном иске к США
В Киеве заявили готовности ДНР и ЛНР идти на РФ
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Эксперт: Порошенко испугала инициатива Путина о вводе миротворцев
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8В Индии простились с Ганешей
19:06 (мск), источник: БЕЛТА

Вручены награды обладателям звания «Минчанин года»

9 сентября, Минск /Надежда Матвеева — БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения жителей столицы, удостоенных почетного звания «Минчанин года», прошла сегодня в Национальном академическом Большом театре оперы и балета, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Почетного звания удостоены 13 минчан за высокие достижения в труде, особый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Минска.

«Сегодня в этом зале собрались настоящие патриоты Минска. Хочу поблагодарить всех, кто своим ежедневным трудом делает город успешнее», — сказал на церемонии председатель Мингорисполкома.

В области промышленности звания «Минчанин года» удостоен директор хлебозавода «Автомат» КУП «Минскхлебпром» Анатолий Локтыш; в области транспорта и связи — директор — главный конструктор УП «Научно-технический производственный центр «Белкоммунмаш» Олег Быцко; в области строительства — генеральный директор ОАО «Строительный трест № 1» Владимир Бублик; в области жилищно-коммунального хозяйства — первый заместитель главы администрации Советского района Минска Алла Санковская.

Читайте также
Лукашенко поздравил минчан с 950-летним юбилеем Минска

В сфере здравоохранения почетного звания удостоен врач-хирург, заведующий отделом нефрологии, почечно-заместительной терапии и трансплантации почки УЗ «9-я городская клиническая больница» Олег Калачик; в области высшего образования и науки — заведующий кафедрой физики и аэрокосмических технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета Владимир Саечников; в области среднего образования — учитель русского языка и литературы ГУО «Гимназия № 13 г. Минска» Наталья Мысливец; в области культуры — главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь Виктор Бабарикин; в области физической культуры, спорта и туризма — тренер-преподаватель ГУ «Городской центр олимпийского резерва по теннису управления спорта и туризма Мингорисполкома» Эдуард Дубров.

Также звания удостоены в сфере социальной защиты населения — инструктор по трудовой терапии ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска» Михаил Бойко; в сфере торговли, общественного питания — кондитер 5-го разряда хлебозавода № 5 КУП «Минскхлебпром» Светлана Алешкевич; в сфере бытового обслуживания — парикмахер-модельер, директор салона красоты «Театр причесок» частного предприятия «Ятковик» Анастасия Яткова; в правоохранительной сфере, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, таможенных органах, силовых структурах — командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 2 Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС Вадим Литвинов.

Минчанам года вручены дипломы и нагрудные знаки. Завершил вечер праздничный концерт, посвященный 950-летию города.

Звание «Минчанин года» присваивается в столице с 2001 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября 2017 года
После сильнейшей вспышки на Солнце прогнозируется магнитная буря
Российский дипломат назвал фальшивкой доклад ООН по Сирии
Глава НАТО рассказал о самой опасной за 30 лет обстановке в мире
Путин поручил подумать о введении утилизационного сбора на обувь
Число пострадавших в результате ДТП в Югре выросло до 17 человек
В Германии рассказали о пользе немцев и русских друг для друга
В Ереване украли 4 тысячи долларов из банкомата с миллионами
Нагрянувший в вашингтонскую школу Обама удивил учеников
Спорт
Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль» Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь