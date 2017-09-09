Прогноз погоды на 10 сентября

В Бричанах и Сороках термометры покажут +25, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве — 27 выше ноля, в Кишиневе — 28. В Леове, Комрате и Кагуле — до +30-ти.



В ближайшие дни температура воздуха будет расти. В столице — до 33 градусов, ночью — +14.



На морских курортах погода все еще располагает к пляжному отдыху. В Одессе +25, столько же в Барселоне. В Констанце и Будве 28 выше ноля, в Варне — 30.



В Анталье +34, в Ницце — 19. В Салониках воздух прогреется до 28 градусов, в Ларнаке до 33-х. Жарче всего на египетских курортах — +39.