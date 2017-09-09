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19:08 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 10 сентября

Завтра в Молдове ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый до умеренного.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 53% 769 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках термометры покажут +25, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве — 27 выше ноля, в Кишиневе — 28. В Леове, Комрате и Кагуле — до +30-ти.

В ближайшие дни температура воздуха будет расти. В столице — до 33 градусов, ночью — +14.

На морских курортах погода все еще располагает к пляжному отдыху. В Одессе +25, столько же в Барселоне. В Констанце и Будве 28 выше ноля, в Варне — 30.

В Анталье +34, в Ницце — 19. В Салониках воздух прогреется до 28 градусов, в Ларнаке до 33-х. Жарче всего на египетских курортах — +39.

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