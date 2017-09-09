Самый молодой блогер Молдовы нашел ошибки в учебнике

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Самый молодой блогер Молдовы Дани Гонца, едва отправившись в школу, сделал открытие, неприятное для национальной системы образования.

Оказывается, в букваре (Abecedar), по которому занимаются нынешние первоклассники в национальных школах, есть ошибки.

Кроются эти «погрешности», по словам Дани, в рисунках. Например, на одной из первых иллюстраций учебника допущены грубейшие ошибки в изображении шахматной доски, героев и т. д.

В заключении своего выступления ребенок обратился к министру культуры, образования и науки с просьбой принять меры, чтобы в дальнейшем рисунки в учебниках соответствовали тому, о чем в них пишут.