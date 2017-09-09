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19:54 (мск), источник: Водитель Петербурга

Воскресенье Петербургу и области обещают немного дождливым и ветреным

В воскресенье, 10 сентября, в Петербурге и Ленобласти ожидается переменная облачность, небольшой дождь и южный, юго-восточный ветер со скоростью 5−10 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 53% 769 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает МЧС, в Петербурге завтра прогнозируют небольшой дождь ночью, а днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ожидается от +12 до +14 ночью и +19…+21 днем.

В Ленобласти местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, а днем — +17…+22 градусов.

В Финляндии ожидается циклон, который принесет с собой ливни, а также может привести к выходу из берегов некоторых водоемов в центральной части страны. А к вечеру понедельника, по прогнозу синоптиков, ливни переместятся из Финляндии в Россию, передает «Фонтанка.fi».

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