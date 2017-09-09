В Гродно под землей нашли бронетранспортер времен войны
9 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно под землей нашли бронетранспортер времен войны. Информация об этом сегодня была озвучена в эфире телеканала ОНТ.
9 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно под землей нашли бронетранспортер времен войны. Информация об этом сегодня была озвучена в эфире телеканала ОНТ.
Части гусеничной техники были обнаружены во время проведения земляных работ по улице Волковича в Гродно. Таким образом, подтвердилась одна из городских легенд. О том, что во дворе дедовского дома мог быть закопан немецкий бронетранспортер, рассказывал гродненец Александр Свидерский.
«В 1945-м году во дворе засыпали воронку, которая была заполнена водой. Чтобы не сыпать много земли, стянули металлолом, в том числе и корпус немецкого транспортера», — рассказал в эфире телеканала житель Гродно. При подготовке котлована под фундамент на глубине около 2 м. были обнаружены несколько предметов времен войны: в том числе солдатские каски и части бронированной техники.
Артефактами заинтересовались и в
Сейчас участок сменил хозяев. Здесь строится детский дом семейного типа.
В 2013 году в Гродно при проведении строительных работ в микрорайоне Зарица на частном участке был обнаружен корпус советского бронетранспортера.