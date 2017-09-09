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21:14 (мск), источник: БЕЛТА

В Гродно под землей нашли бронетранспортер времен войны

9 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно под землей нашли бронетранспортер времен войны. Информация об этом сегодня была озвучена в эфире телеканала ОНТ.

Части гусеничной техники были обнаружены во время проведения земляных работ по улице Волковича в Гродно. Таким образом, подтвердилась одна из городских легенд. О том, что во дворе дедовского дома мог быть закопан немецкий бронетранспортер, рассказывал гродненец Александр Свидерский.

«В 1945-м году во дворе засыпали воронку, которая была заполнена водой. Чтобы не сыпать много земли, стянули металлолом, в том числе и корпус немецкого транспортера», — рассказал в эфире телеканала житель Гродно. При подготовке котлована под фундамент на глубине около 2 м. были обнаружены несколько предметов времен войны: в том числе солдатские каски и части бронированной техники.

Артефактами заинтересовались и в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Как отметил директор по развитию комплекса Михаил Метла, это могут быть части немецкого танка. Возможно, пролить свет на происхождение находок смогут дальнейшие раскопки на стройплощадке.

Сейчас участок сменил хозяев. Здесь строится детский дом семейного типа.

В 2013 году в Гродно при проведении строительных работ в микрорайоне Зарица на частном участке был обнаружен корпус советского бронетранспортера.

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