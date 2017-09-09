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22:06 (мск), источник: РИА Новости

Первый день празднования юбилея Москвы завершился грандиозным фейерверком

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Первый день празднования Дня города в Москве завершился ярким фейерверком, который увидели жители каждого района столицы.

Источник: РИА Новости

Поздним вечером, в 21.00 с 30 площадок города в небо Москвы взвились разноцветные огни — в виде пионов, хризантем, змеек, сердец и других рисунков.

А над Раушской набережной, парком Победы и Братеевским парком зрители увидели число 870, сложенное из огней салюта.

Люди наблюдали за праздничным фейерверком в Парке Горького, саду «Эрмитаж», в саду имени Баумана, в Сокольниках, Измайловском парке и парке 850-летия Москвы. Высотные салюты запустили также и на 13 других площадках — между Москворецкой и Раушской набережными, парке Победы на Поклонной горе, в музее-заповеднике «Царицыно» и других.

Всего же над городом прозвучали свыше 13,2 тысячи залпов.

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Старт юбилейным торжествам в столице дали на Красной площади
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15:12 (мск)© Ньюстюб
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