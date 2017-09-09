Первый день празднования юбилея Москвы завершился грандиозным фейерверком

Поздним вечером, в 21.00 с 30 площадок города в небо Москвы взвились разноцветные огни — в виде пионов, хризантем, змеек, сердец и других рисунков.

Люди наблюдали за праздничным фейерверком в Парке Горького, саду «Эрмитаж», в саду имени Баумана, в Сокольниках, Измайловском парке и парке 850-летия Москвы. Высотные салюты запустили также и на 13 других площадках — между Москворецкой и Раушской набережными, парке Победы на Поклонной горе, в музее-заповеднике «Царицыно» и других.