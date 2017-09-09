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22:18 (мск), источник: РИА Новости

Празднование Дня города в субботу в Москве посетили 6,5 млн человек

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. День города в российской столице в субботу посетили 6,5 миллионов человек, сообщил РИА Новости руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"

В этом году Москва отмечает свое 870-летие. В честь этого по всему городу 9 и 10 сентября проходят праздничные мероприятия.

«Праздничные мероприятия сегодня посетили 6,5 миллионов человек и более 400 тысяч человек только по окончании праздника», — рассказал глава ведомства.

По его словам, празднование в столице обошлось без происшествий.

«Круглосуточно работают и метро, и МЦК для того, чтобы москвичам было комфортно добираться в любую точку города. Оперативный штаб в городе продолжает работать по поручению мэра Москвы, работаем в круглосуточном режиме и без перерывов. Безопасность в городе обеспечивают сотрудники ГУВД, Росгвардии, МЧС, — рассказал Черников.

Он выразил уверенность, что все мероприятия в городе пройдут без происшествий и в воскресенье, они будут находиться под контролем правоохранителей.

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