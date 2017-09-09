17-летняя школьница стала победительницей конкурса «Мисс Уральск-2017»
Среди участниц конкурса была и 16-летняя дочь заместителя акима ЗКО Светлана Стексова. Девушке не удалось завоевать корону, но она стала лучшей фотомоделью.
Среди участниц конкурса была и 16-летняя дочь заместителя акима ЗКО Светлана Стексова. Девушке не удалось завоевать корону, но она стала лучшей фотомоделью.
Титул «Мисс Уральск-2017» и право представлять областной центр на конкурсе «Мисс Казахстан» завоевала ученица 12-го класса Назарбаев интеллектуальной школы Адина Базарбаева, передаёт корреспондент informburo.kz.
В конкурсе «Мисс Уральск-2017» принимали участие 14 девушек в возрасте от 16 до 23 лет.
«Нам было очень трудно определить лучших из лучших. Все девочки очень красивые и они очень хорошо подготовились к конкурсу. Особенно мы спорили насчёт мест, которые дают право участия в конкурсе “Мисс Казахстан-2017”. Но мы выбрали победительницу», — отметила организатор конкурса Жулдыз Хуспанова.
Вместе с обладательницей
Звания второй
Среди участниц конкурса красоты была и 16-летняя дочь заместителя акима