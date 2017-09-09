17-летняя школьница стала победительницей конкурса «Мисс Уральск-2017»

Титул «Мисс Уральск-2017» и право представлять областной центр на конкурсе «Мисс Казахстан» завоевала ученица 12-го класса Назарбаев интеллектуальной школы Адина Базарбаева, передаёт корреспондент informburo.kz.

В конкурсе «Мисс Уральск-2017» принимали участие 14 девушек в возрасте от 16 до 23 лет.

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«Нам было очень трудно определить лучших из лучших. Все девочки очень красивые и они очень хорошо подготовились к конкурсу. Особенно мы спорили насчёт мест, которые дают право участия в конкурсе “Мисс Казахстан-2017”. Но мы выбрали победительницу», — отметила организатор конкурса Жулдыз Хуспанова.

Вместе с обладательницей Гран-при на республиканском конкурсе красоты Уральск будет представлять первая вице-мисс Лиана Руденко. Девушка учится на переводчика в Академии труда и социальных отношений.

Звания второй вице-мисс удостоена Акбобек Каиржанова, третьей вице-мисс жюри назвало Азизу Сагинаеву.