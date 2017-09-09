«Форма воды» Гильермо дель Торо получила «Золотого льва»
Лучшим фильмом 74-го Венецианского кинофестиваля признана фантастическая драма «Форма воды» (The Shape of Water) мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, сообщает Variety.
Лучшим фильмом 74-го Венецианского кинофестиваля признана фантастическая драма «Форма воды» (The Shape of Water) мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, сообщает Variety.
«Золотого льва» режиссеру вручило жюри во главе с его председателем — американской актрисой Аннетт Бенинг.
«Форма воды» признана критиками одной из самых удачных работ дель Торо. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории — влюбляется и помогает бежать