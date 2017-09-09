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22:49 (мск), источник: Газета.Ру

«Форма воды» Гильермо дель Торо получила «Золотого льва»

Лучшим фильмом 74-го Венецианского кинофестиваля признана фантастическая драма «Форма воды» (The Shape of Water) мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, сообщает Variety.

Источник: AP 2017

«Золотого льва» режиссеру вручило жюри во главе с его председателем — американской актрисой Аннетт Бенинг.

«Форма воды» признана критиками одной из самых удачных работ дель Торо. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории — влюбляется и помогает бежать человеку-амфибии.

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Гран-при жюри кинофестиваля удостоена израильская драма «Фокстрот» (Foxtrot) Самуэля Маоза, завоевавший «Золотого льва» в 2009 году.

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