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05:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Время приема граждан изменилось в Госавтоинспекции Приморья

С 11 сентября изменен режим работы регистрационных пунктов Госавтоинспекции в Приморье по приему граждан, записавшихся через портал gosuslugi.ru, сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на пресс-службе ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Во Владивостоке без очередей по предварительной записи можно посетить Госавтоинспекцию в понедельник с 8 до 17часов и в среду с 8 до 12. В Уссурийске и Находке выделили понедельник и вторник с 8 до 17 и среду с 8 до 12, а в Арсеньеве — понедельник и вторник также с 8 до 17. Отметим, обед в инспекции начинает в полдень и длится час.

В указанные дни в данных регистрационных подразделениях осуществляется только прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (gosuslugi.ru)!

Прием граждан, записавшихся на единый портал www.gosuslugi.ru посредством контактного телефона с помощью сотрудника Госавтоинспекции (позвонив в регистрационное подразделение) производиться не будет. Воспользоваться услугой предварительной записи по телефону граждане могут в любой другой день.

Екатерина Брязгунова.

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