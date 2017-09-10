Время приема граждан изменилось в Госавтоинспекции Приморья
С 11 сентября изменен режим работы регистрационных пунктов Госавтоинспекции в Приморье по приему граждан, записавшихся через портал gosuslugi.ru, сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на
С 11 сентября изменен режим работы регистрационных пунктов Госавтоинспекции в Приморье по приему граждан, записавшихся через портал gosuslugi.ru, сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на
Во Владивостоке без очередей по предварительной записи можно посетить Госавтоинспекцию в понедельник с 8 до 17часов и в среду с 8 до 12. В Уссурийске и Находке выделили понедельник и вторник с 8 до 17 и среду с 8 до 12, а в Арсеньеве — понедельник и вторник также с 8 до 17. Отметим, обед в инспекции начинает в полдень и длится час.
В указанные дни в данных регистрационных подразделениях осуществляется только прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (gosuslugi.ru)!
Прием граждан, записавшихся на единый портал www.gosuslugi.ru посредством контактного телефона с помощью сотрудника Госавтоинспекции (позвонив в регистрационное подразделение) производиться не будет. Воспользоваться услугой предварительной записи по телефону граждане могут в любой другой день.
Екатерина Брязгунова.