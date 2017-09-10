Время приема граждан изменилось в Госавтоинспекции Приморья

Во Владивостоке без очередей по предварительной записи можно посетить Госавтоинспекцию в понедельник с 8 до 17часов и в среду с 8 до 12. В Уссурийске и Находке выделили понедельник и вторник с 8 до 17 и среду с 8 до 12, а в Арсеньеве — понедельник и вторник также с 8 до 17. Отметим, обед в инспекции начинает в полдень и длится час.