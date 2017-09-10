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08:07 (мск), источник: Noi.md

Ученые открыли новый способ борьбы со старением

Эффективный способ замедлить старение обнаружили ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сообщают профильные СМИ со ссылкой на доклад исследователей.

Источник: Noi.md

Ученые сделали свое открытие, наблюдая изменения митохондрии у плодовых мушек. В частности, в середине жизни насекомого митохондрии увеличиваются в размерах и не могут должным образом исполнять свои функции.

Это явление вызывается ростом уровня белка Drp1. Если же его уровень снижается, рост нормальных митохондрий возобновляется.

Кроме того, с помощью активизации гена Atg1 стало возможно уничтожить поврежденные митохондрии.

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