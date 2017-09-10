Ученые открыли новый способ борьбы со старением
Эффективный способ замедлить старение обнаружили ученые Калифорнийского университета в
Эффективный способ замедлить старение обнаружили ученые Калифорнийского университета в
Ученые сделали свое открытие, наблюдая изменения митохондрии у плодовых мушек. В частности, в середине жизни насекомого митохондрии увеличиваются в размерах и не могут должным образом исполнять свои функции.
Это явление вызывается ростом уровня белка Drp1. Если же его уровень снижается, рост нормальных митохондрий возобновляется.
Кроме того, с помощью активизации гена Atg1 стало возможно уничтожить поврежденные митохондрии.