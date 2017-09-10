Приморцы подарили ожерелье известной французской актрисе

Источник: Восток Медиа

Почётной гостьей открывшегося во Владивостоке кинофестиваля «Меридианы Тихого» стала французская актриса и режиссёр Фанни Ардан — обладатель приза имени Станиславского за роль певицы Марии Каллас и партнёрша Жерара Депардье по известному советским зрителям фильму «Соседка». В свои 68 лет она впервые приехала в столицу Приморья и на церемонии открытия получила подарок от местной ювелирной сети, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

9 сентября по синей звёздной дорожке у приморской сцены Мариинского театра прошла всемирно известная французская актриса Фанни Ардан. Её сопровождала Кристель Вержад — атташе по вопросам кино и средствам массовой коммуникации посольства Франции в Москве.

Во время открытия кинофестиваля организаторы устроили импровизированный урок литературы, на котором актёры и режиссёры читали классическую поэзию. Одна из ведущих церемонии, Лиза Арзамасова, отметила, что приглашает «с гордостью и трепетом в душе» приглашает на сцену «потрясающую актрису Фанни Ардан». Знаменитая француженка приветствовала всех по-русски — «Добрый вечер!». Продолжила также, хоть и с акцентом, ошибками: «Я давно мечтала о Владивостоке и сейчас я тут», чем заслужила большое количество аплодисментов.

Далее не французском Фанни Ардан отметила: «Фестиваль во Владивостоке — действительно очень сильный, потому что фильмы сюда попадают через реку, которая называется Амур — любовь». Также на своём родном языке зарубежная гостья прочла отрывок из произведений писателя, исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.