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05:24 (мск), источник: Восток Медиа

Приморцы подарили ожерелье известной французской актрисе

Фанни Ардан впервые приехала во Владивосток.

Источник: Восток Медиа

Почётной гостьей открывшегося во Владивостоке кинофестиваля «Меридианы Тихого» стала французская актриса и режиссёр Фанни Ардан — обладатель приза имени Станиславского за роль певицы Марии Каллас и партнёрша Жерара Депардье по известному советским зрителям фильму «Соседка». В свои 68 лет она впервые приехала в столицу Приморья и на церемонии открытия получила подарок от местной ювелирной сети, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

9 сентября по синей звёздной дорожке у приморской сцены Мариинского театра прошла всемирно известная французская актриса Фанни Ардан. Её сопровождала Кристель Вержад — атташе по вопросам кино и средствам массовой коммуникации посольства Франции в Москве.

Во время открытия кинофестиваля организаторы устроили импровизированный урок литературы, на котором актёры и режиссёры читали классическую поэзию. Одна из ведущих церемонии, Лиза Арзамасова, отметила, что приглашает «с гордостью и трепетом в душе» приглашает на сцену «потрясающую актрису Фанни Ардан». Знаменитая француженка приветствовала всех по-русски — «Добрый вечер!». Продолжила также, хоть и с акцентом, ошибками: «Я давно мечтала о Владивостоке и сейчас я тут», чем заслужила большое количество аплодисментов.

Далее не французском Фанни Ардан отметила: «Фестиваль во Владивостоке — действительно очень сильный, потому что фильмы сюда попадают через реку, которая называется Амур — любовь». Также на своём родном языке зарубежная гостья прочла отрывок из произведений писателя, исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.

Сюрпризом для Фанни Ардан стал подарок от сети ювелирных магазинов Владивостока. Гендиректор Надежда Ткаченко сказала: «Разрешите выразить вам огромную благодарность за то, что вы нашли время и мужество прилететь так далеко в наш замечательный город, на наш великолепный кинофестиваль “Меридианы Тихого”. На память об этом замечательном вечере разрешите мне вручить вам вот эти удивительные белые жемчуга — это золотая работа наших российских ювелиров. Счастья вам, мира и добра!».

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