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05:29 (мск), источник: Вести Приморье

Массовый заплыв «Дружба» состоится в Приморье

13 сентября во Владивостоке состоится массовый заплыв «Дружба», посвященный окончанию Второй мировой войны. Для участия в заплыве приглашаются все желающие. Среди иностранных гостей мероприятия будут пловцы из Китая.

Как сообщили в администрации Владивостока, сбор участников состоится в 9 часов на пляже бухты Патрокл. Старт заплыву будет дан в 11.30 с бухты Соболь. Дистанция заплыва составит два, три и пять километров и пройдет вдоль полуострова Басаргина с финишем в бухте Патрокл.

Участники мероприятия могут использовать специальное снаряжение — ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, грузовой пояс, очки, перчатки и другие. Запрещается использовать дополнительные плавучие приспособления, такие, как плот, доска для плавания. Безопасность участников на воде будут обеспечивать катера сопровождения.

К заплыву допускаются спортсмены, достигшие 16 лет и имеющие соответствующую подготовку и снаряжение.

«Участники мероприятия несут полную ответственность за своё самочувствие, готовность к выполнению физических нагрузок и участию в соревнованиях, а также исправность и своевременную готовность своего снаряжения, о чём в мандатную комиссию мероприятия подаётся соответствующая декларация. Ее они смогут заполнить непосредственно перед заплывом», — рассказал Дмитрий Анашкин, президент федерации подводного спорта Приморского края.

Организаторы мероприятия: администрация приморской столицы, Федерация подводного спорта Приморского края и Дальневосточный клуб подводной охоты «Шаркфин».

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