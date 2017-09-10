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07:04 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанка завоевала титул на Miss Russian San Francisco 2017

Казахстанка Акмарал Каламбаева завоевала титул на Miss Russian San Francisco-2017, который прошел в США, передает корреспондент Тengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Девушка стала участницей конкурса красоты в Сан-Франциско среди русскоговорящих красавиц.

Акмарал получила титул I Вице-мисс конкурса. Кроме того, по итогам интернет голосования она стала победителем в номинации Miss People’s Choice.

Отметим, то Акмарал Каламбаева является финалисткой конкурса «Мисс Казахстан-2012». Тогда девушка вошла в топ-5 по итогам финала. Также Акмарал участвовала и выиграла в конкурсе «Мисс Спорт-2012», где главный приз ей вручал велогонщик Александр Винокуров.

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