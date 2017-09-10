Казахстанка завоевала титул на Miss Russian San Francisco 2017

Акмарал получила титул I Вице-мисс конкурса. Кроме того, по итогам интернет голосования она стала победителем в номинации Miss People’s Choice.

Отметим, то Акмарал Каламбаева является финалисткой конкурса «Мисс Казахстан-2012». Тогда девушка вошла в топ-5 по итогам финала. Также Акмарал участвовала и выиграла в конкурсе «Мисс Спорт-2012», где главный приз ей вручал велогонщик Александр Винокуров.