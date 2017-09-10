Организовать детский отдых в России будет сложнее
После 10 сентября детские оздоровительные лагеря смогут открыться только после получения ими
После 10 сентября детские оздоровительные лагеря смогут открыться только после получения ими
Напомним, с 1 января 2017 года в России вступили в силу новые правила организации детского отдыха, которые обязали лагеря всех типов получать
Главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила агентству, что сейчас все необходимые нормы разработаны и вступят в силу с 10 сентября.
По мнению специалистов ведомства, введение санитарных заключений для летних лагерей упорядочит контроль над детским отдыхом.
Ирина Петрова.