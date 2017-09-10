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13:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Организовать детский отдых в России будет сложнее

После 10 сентября детские оздоровительные лагеря смогут открыться только после получения ими санитарно-эпидемиологического заключения, об этом сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, с 1 января 2017 года в России вступили в силу новые правила организации детского отдыха, которые обязали лагеря всех типов получать санитарно-эпидемиологические заключения. Однако не были утверждены подзаконные акты, регулирующие процедуру выдачи этих документов.

Главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила агентству, что сейчас все необходимые нормы разработаны и вступят в силу с 10 сентября.

По мнению специалистов ведомства, введение санитарных заключений для летних лагерей упорядочит контроль над детским отдыхом.

Ирина Петрова.

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