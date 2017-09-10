Организовать детский отдых в России будет сложнее

Напомним, с 1 января 2017 года в России вступили в силу новые правила организации детского отдыха, которые обязали лагеря всех типов получать санитарно-эпидемиологические заключения. Однако не были утверждены подзаконные акты, регулирующие процедуру выдачи этих документов.