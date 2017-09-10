Тысячи родителей не позаботились о безопасности детей в Приморье
За лето более 5 тысяч водителей нарушили правила перевозки детей в Приморье, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
За лето более 5 тысяч водителей нарушили правила перевозки детей в Приморье, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
В период школьных каникул сотрудники ГАИ Приморского края провели профилактические мероприятия на территории курортных зон, местах массового пребывания граждан.
Полицейские проверяли автомобилистов на наличие детских удерживающих устройств (к ним относятся автокресла, автолюльки и специальные адаптеры для ремней безопасности.
За время проведения профилактических рейдов выявлены 5339 водителей, которые не обеспечили безопасность ребенка в автомобиле.
За это нарушение они привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.
ГАИ напоминает, безопасность детей на дорогах зависит от взрослых.
Ирина Петрова.