Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США выплатят семье российского боксера 22 млн долларов
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Два друга создали бизнес, который принес им за год 173 млн руб.
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Эксперт: Порошенко испугала инициатива Путина о вводе миротворцев
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
05:34 (мск), источник: ДЕЙТА

Тысячи родителей не позаботились о безопасности детей в Приморье

За лето более 5 тысяч водителей нарушили правила перевозки детей в Приморье, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

В период школьных каникул сотрудники ГАИ Приморского края провели профилактические мероприятия на территории курортных зон, местах массового пребывания граждан.

Полицейские проверяли автомобилистов на наличие детских удерживающих устройств (к ним относятся автокресла, автолюльки и специальные адаптеры для ремней безопасности.

За время проведения профилактических рейдов выявлены 5339 водителей, которые не обеспечили безопасность ребенка в автомобиле.

За это нарушение они привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

ГАИ напоминает, безопасность детей на дорогах зависит от взрослых.

Ирина Петрова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Лучше всего на ВЭФе инвестировали в любовь за деньги
Пхеньян мог создать ядерное оружие при тайной помощи Тегерана
Минобороны заявило о сокрушительном поражении ИГ в Сирии
Киев: Россию на Генассамблее ООН ждет «немало неожиданностей»
«Ирма» обрушила на Гавану многометровые волны
ЦИК назвал число избирателей, голосующих не по месту регистрации
Журналистка Юлия Латынина покинула Россию
Лучшим фильмом кинофестиваля в Венеции стала драма «Форма воды»
Спорт
Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль» Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь