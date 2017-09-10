Красноярцам предложили создать паблик-арт из символов эпохи
Конструкция станет одновременно местом для отдыха и знакомства с историей города.
Конструкция станет одновременно местом для отдыха и знакомства с историей города.
На площади Мира появится новый
Как рассказали в
Выражать символы эпохи будут постаменты, памятники, городские артефакты, непригодные для эксплуатации, но являющиеся важной частью нашего прошлого — скульптуры на задворках, старые таблички с названиями улиц, деревянные двери, ворота, резные наличники, личные вещи горожан, книги и журналы, а также старая телефонная будка, где можно будет услышать звуки города и интервью с горожанами.
Красноярцы могут помочь с поиском артефактов «городской истории», сохранить то, что может быть забыто — если вы знаете о существовании заброшенных дворов или детских лагерей, разваливающихся домов, готовящихся к сносу, видите заржавевшие таблички с названием улиц — нужно написать музею и прислать фотографию, или рассказать об этом (на эл. почту ivuori88@gmail.com и по тел.
Проект организован музейным центром «Площадь Мира» совместно с конкурсом молодежных проектов по формированию городской среды «ИСКРА-2017».
Объект появится в рамках XII Красноярской музейной биеннале «Мир и мiръ», которая пройдет в городе с 5 октября 2017 года по 28 февраля 2018 года.