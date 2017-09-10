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11:21 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцам предложили создать паблик-арт из символов эпохи

Конструкция станет одновременно местом для отдыха и знакомства с историей города.

На площади Мира появится новый паблик-арт (искусство в общественном пространстве) «Городские истории» — объект будет располагаться со стороны ул. К. Маркса (между дорогой и музейной библиотекой). Конструкция станет одновременно местом для отдыха и знакомства с историей города.

Как рассказали в пресс-службе музейного центра «Площадь Мира», объект разделит условные «асфальтовое море» и «море газонное». Множество предметов на площади соединятся, чтобы показать архитектурный код города, объединяющий четыре городских архетипа: «башню», «дом», «арку» и «постамент». Тут будет амфитеатр из кирпичей, сцена, места для чтения, своеобразные приметы прошлого со звуками города. Итоговая конструкция будет напоминать острог с четко очерченными границами — город в городе, красный яр.

Выражать символы эпохи будут постаменты, памятники, городские артефакты, непригодные для эксплуатации, но являющиеся важной частью нашего прошлого — скульптуры на задворках, старые таблички с названиями улиц, деревянные двери, ворота, резные наличники, личные вещи горожан, книги и журналы, а также старая телефонная будка, где можно будет услышать звуки города и интервью с горожанами.

Красноярцы могут помочь с поиском артефактов «городской истории», сохранить то, что может быть забыто — если вы знаете о существовании заброшенных дворов или детских лагерей, разваливающихся домов, готовящихся к сносу, видите заржавевшие таблички с названием улиц — нужно написать музею и прислать фотографию, или рассказать об этом (на эл. почту ivuori88@gmail.com и по тел. +7 913 593−29−83, Ирена Вуори).

Проект организован музейным центром «Площадь Мира» совместно с конкурсом молодежных проектов по формированию городской среды «ИСКРА-2017».

Объект появится в рамках XII Красноярской музейной биеннале «Мир и мiръ», которая пройдет в городе с 5 октября 2017 года по 28 февраля 2018 года.

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