«Вы, приморцы, дикие люди»: «Улица Дальнего Востока» считает убытки после набега горожан

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Владивосток, 10 сентября, PrimaMedia.

Первый день открытого для жителей и гостей Владивостока посещения фестиваля «Улица Дальнего Востока», построенной к третьему Восточному экономическому форуму, ознаменовался глухими пробками, многочасовыми очередями и разорительным для участников поведением посетителей, сообщает ИА PrimaMedia.

Несмотря на пасмурную погоду, с раннего утра субботы, 9 сентября, тысячи жителей и гостей Владивостока хлынули на остров Русский, чтобы своими глазами увидеть «Улицу Дальнего Востока», по которой до сегодняшнего дня могли пройти только участники ВЭФ. Ажиотаж вокруг выставки каждого из девяти дальневосточных павильонов превзошел все мыслимые ожидания.

Уже к полудню въезд на остров Русский был затруднен глухим автомобильным затором. Сначала автолюбители заняли все «официальные» парковки вдоль Университетского проспекта, заасфальтированные перед форумом. Но когда свободных мест на них не осталось, горожане стали оставлять свои машины на газонах, косогорах и тротуарах. Запаркованными оказались даже обочины дорог на Канал, Поспелово и Малый Аякс. Пробки в обе стороны пути образовались у разворотов в районе Южных и Северных ворот кампуса.

Единовременное посещение фестиваля десятками тысяч горожан не прошло бесследно. Некоторые участники были вынуждены закрыть свои павильоны за 2−3 часа до окончания работы выставки.

«Вы, приморцы, дикие люди. Мы привезли сюда красоту, а увезем рожки да ножки. Наш павильон буквально разнесли, половину украли, половину испортили. Сломали несколько экспонатов, разбили две плазмы. Мы все закрыли, потому что у сотрудников уже не осталось сил, а нужно еще все восстановить до завтра, тоже будет открытый день. Приходите с 10 утра, когда еще все будет целое», — поделилась горьким опытом представитель павильона «Чукотка». Она одна осталась дежурить и отгонять посетителей от экспозиции — горожане залазили на постамент несмотря на оградительные ленты.

Закрытым в рабочие часы оказался и павильон Сахалинской области. Как рассказал один из его сотрудников, зрители буквально на сувениры растащили интерактивный макет спортивных объектов первых зимних игр «Дети Азии». Макет должен был поехать на выставку в Ашхабад, но теперь отправится на реставрацию.

Пострадал и павильон Приморского края. Волонтеры сообщили, что один из посетителей выставки умудрился сломать симулятор гонок RDS.

«Мы сами в шоке от происходящего, но держимся, не закрываемся», — прокомментировали приморцы.

В павильоне Якутии пришлось закрыть шар с искусственным снегом — по словам сотрудников, дети вели себя в нем неадекватно.

В камчатском «доме» дальневосточной улицы к потерям этого дня отнеслись философски: об исчезнувших из технологичной теплицы огурцах не жалели — главное, чтобы гости были довольны. Представительство Еврейской автономной области закрылось в 19 вечера по собственному желанию. На замечание, что выставка работает до 21.00, охранник отметил, что интернету лучше не верить.

Несмотря на частично закрытые, сломанные и «полуживые» экспонаты, поток посетителей выставки не снижался даже в вечернее время, а на выходе гостей ждали километровые пробки и переполненные автобусы.