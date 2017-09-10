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09:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Филиал Русского музея появится во Владивостоке

Директор Русского музея рассказал о создании филиала музея во Владивостоке, сообщает ИА «Deita.ru».

Директор Русского музея в Санкт-Петербурге посетил Владивосток в рамках Восточного экономического форума 2017, а также провел открытую встречу с горожанами, где рассказал о запланированном открытии во Владивостоке культурно-выставочного центра Государственного Русского музея, а также — электронного музея, которых на территории России и за рубежом создано уже порядка двухсот. Это позволит изучать русское изобразительное искусство через интернет и созерцать его выдающиеся работы в выставочном зале.

Русский музей был первым учрежденным в стране государственным музеем национального изобразительного искусства. В следующем году он отметит свое 125-летие. По словам директора музея Владимира Гусева, это не только повод для празднований, но и, в первую очередь, стимул к завершению всех проектов по реконструкции территорий и зданий в историческом центре Петербурга, которыми заведует музей, и созданию филиалов, в том числе, на Дальнем Востоке.

По планам организаторов, в выставочных залах Приморской столицы в течение года будет размещаться одна выставка. Место еще не определено, возможно, музей развернется на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Начать планируют с известных имен в русской живописи: Карл Брюллов, Иван Айвазовский, Илья Репин и другие.

Русский музей, являясь головным отечественным музеем, сотрудничает с галереями и участвует в организации экспозиций в регионах. Приезд директора Русского музея не станет разовой акцией. В дальнейшем и другие представители институции посетят Владивосток с лекциями на тему русского искусства и открытыми встречами. Директор Русского музея пообещал организовать приезд искусствоведа и заведующего Отделом новейших течений Государственного Русского музея Александра Боровского. Также планируется проведение онлайн-курсов для повышения профессионального уровня тех, кто работает в сфере изобразительного искусства в регионе.
«О русском искусстве принято думать, как об искусстве отстающем, не современном. Это не верно. Наше искусство заслуживает самого почетного места и внимания.
Сегодня молодой зритель с трудом воспринимает то, что неподвижно висит на стене. Современные технологии в работу музеев, и в Санкт-Петербурге, и во Владивостоке, необходимо внедрять таким образом, чтобы они не затеняли оригинал», — уверен Владимир Гусев, директор Русского музея.

Анастасия Кузнецова.

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