Филиал Русского музея появится во Владивостоке
Директор Русского музея рассказал о создании филиала музея во Владивостоке, сообщает ИА «Deita.ru».
Директор Русского музея рассказал о создании филиала музея во Владивостоке, сообщает ИА «Deita.ru».
Директор Русского музея в
Русский музей был первым учрежденным в стране государственным музеем национального изобразительного искусства. В следующем году он отметит свое 125-летие. По словам директора музея Владимира Гусева, это не только повод для празднований, но и, в первую очередь, стимул к завершению всех проектов по реконструкции территорий и зданий в историческом центре Петербурга, которыми заведует музей, и созданию филиалов, в том числе, на Дальнем Востоке.
По планам организаторов, в выставочных залах Приморской столицы в течение года будет размещаться одна выставка. Место еще не определено, возможно, музей развернется на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Начать планируют с известных имен в русской живописи: Карл Брюллов, Иван Айвазовский, Илья Репин и другие.
Русский музей, являясь головным отечественным музеем, сотрудничает с галереями и участвует в организации экспозиций в регионах. Приезд директора Русского музея не станет разовой акцией. В дальнейшем и другие представители институции посетят Владивосток с лекциями на тему русского искусства и открытыми встречами. Директор Русского музея пообещал организовать приезд искусствоведа и заведующего Отделом новейших течений Государственного Русского музея Александра Боровского. Также планируется проведение
«О русском искусстве принято думать, как об искусстве отстающем, не современном. Это не верно. Наше искусство заслуживает самого почетного места и внимания.
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