В Красноярске выпал первый снег вперемешку с градом

Сильный ливень с градом и мокрым снегом прошёл в краевом центре накануне, 9 сентября. Дождь шёл во всем городе, а снег и град заметили жители Солнечного. Крыши домов, газоны и дороги покрыло тонким слоем снега вперемешку с небольшими льдинками. Град также видели жители и гости посёлка Емельяново.