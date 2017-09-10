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11:22 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске выпал первый снег вперемешку с градом

Необычные для этого времени осадки заметили жители Солнечного.

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Снег с градом заметили жители красноярского микрорайона Солнечный.

Сильный ливень с градом и мокрым снегом прошёл в краевом центре накануне, 9 сентября. Дождь шёл во всем городе, а снег и град заметили жители Солнечного. Крыши домов, газоны и дороги покрыло тонким слоем снега вперемешку с небольшими льдинками. Град также видели жители и гости посёлка Емельяново.

Накануне синоптики прогнозировали похолодание и осадки. Температура, которая установилась в Красноярске в последнее время, ниже нормы на несколько градусов.

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