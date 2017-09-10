Круизный лайнер Pacific Venus снова зашел во Владивосток

37 фотографий 37 фотографий 37 фотографий

Владивосток, 10 сентября, PrimaMedia.

Трансокеанский пассажирский лайнер Pacific Venus («Тихоокеанская Венера») зашел во Владивосток сегодня, 10 сентября. Ранним утром он ошвартовался у причала морского вокзала. Сегодня же судно отправится в дальнейший путь: отплытие запланировано на 18.00, сообщает ИА PrimaMedia.

Это шестой приход Pacific Venus в столицу Приморья за последние семь лет. Большей частотой визитов во Владивосток могут похвастаться только другой морской суперлайнер — Diamond Princess.

Pacific Venus по своим параметрам несколько уступает настоящему гиганту морей Diamond Princess, но, тем не менее, тоже входит в число крупнейших океанских пассажирских лайнеров. Размеры спущенного со стапелей верфи Токио в 1998 году судна — 183 на 25 метров, осадка — 6,7 метров, средняя скорость — 18 узлов в час.

Во Владивостоке прибывших к нам на борту Pacific Venus около 300 туристов из Японии и других стран ждет насыщенная экскурсионная программа. Покинет столицу Приморья Pacific Venus в этот же день, 11 сентября, в 18.00.