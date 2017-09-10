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09:50 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Круизный лайнер Pacific Venus снова зашел во Владивосток

Это шестой визит судна в столицу Приморья.

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37
фотографий
37
фотографий

Владивосток, 10 сентября, PrimaMedia.

Трансокеанский пассажирский лайнер Pacific Venus («Тихоокеанская Венера») зашел во Владивосток сегодня, 10 сентября. Ранним утром он ошвартовался у причала морского вокзала. Сегодня же судно отправится в дальнейший путь: отплытие запланировано на 18.00, сообщает ИА PrimaMedia.

Это шестой приход Pacific Venus в столицу Приморья за последние семь лет. Большей частотой визитов во Владивосток могут похвастаться только другой морской суперлайнер — Diamond Princess.

Pacific Venus по своим параметрам несколько уступает настоящему гиганту морей Diamond Princess, но, тем не менее, тоже входит в число крупнейших океанских пассажирских лайнеров. Размеры спущенного со стапелей верфи Токио в 1998 году судна — 183 на 25 метров, осадка — 6,7 метров, средняя скорость — 18 узлов в час.

Во Владивостоке прибывших к нам на борту Pacific Venus около 300 туристов из Японии и других стран ждет насыщенная экскурсионная программа. Покинет столицу Приморья Pacific Venus в этот же день, 11 сентября, в 18.00.

А в среду, 20 сентября, во Владивосток прибудет уже знакомый нам суперлайнер Costa Victoria.

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