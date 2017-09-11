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11:30 (мск), источник: ИноСМИ.Ру

Никаких диет и мужчин, а по вечерам — виски

Долгожителей часто спрашивают, в чем секрет их долгой жизни. Многие указывают на предпочтения в еде. В рекомендациях тех, кому посчастливилось — или наоборот — прожить 100 и более лет на Земле, присутствуют также пиво, виски и сигареты. И если мужскому долголетию якобы способствуют женщины, то дамы советуют держаться от мужчин подальше.

«Съедать ежедневно по два сырых яйца и немного сырого фарша. Немного овощей и фруктов».

Эмма Морано (Emma Morano), 1899−2017. Итальянка была старейшим человеком в мире с мая 2016 года до апреля 2017 года.

«Пить уксус от болезней».

Джек Мэнсфилд (Jack Mansfield), 1907−2016. Достиг возраста 108 лет, был самым старым британцем на тот момент.

«Выкуривать по две сигареты в день и добавлять во всю еду, кроме молока, оливковое масло».

Жанна Кальман (Jeanne Calment) из Арля, 1875−1997. Она была старейшей из когда-либо живших людей, чей возраст был официально подтвержден.

«12 сигарет в день, но никогда не затягиваться».

Ричард Овертон (Richard Overton) родился в 1906 году, он — старейший мужчина в США.

«С 60 лет выпивать каждый вечер по стакану виски».

Грейс Джонс (Grace Jones). Она родилась в 1906 году, относится к десяти старейшим ныне живущим британцам.

«Выпивать каждый день три порции пива и одну — виски».

Агнес Фэнтон (Agnes Fenton) родилась в 1905 году, на сегодняшний день она седьмая в списке старейших жителей США.

«Ходить в церковь по мере возможностей и соблюдать десять заповедей».

Вайолет Браун (Violet Brown) родилась в 1900 году. Ямайка, с апреля 2017 года — старейшая из ныне живущих людей.

«Никогда не чувствовать себя слишком старой для кружевного белья».

Сюзанна Мушатт Джонс (Susannah Mushatt Jones), 1899−2016, США. С июня 2015 года по май 2016 года она была самым старым человеком в мире.

«Держаться подальше от мужчин, они не стоят огорчений».

Джесси Галлан (Jessie Gallan), 1906−2015, перед своей смертью была старейшей из живущих шотландцев.

«Никогда не заниматься сексом».

Клара Мидмор (Clara Meadmore), 1903−2011, предположительно старейшая девственница в мире.

«Сигареты, виски и дикие-дикие женщины».

Генри Эллингэм (Henry Allingham), 1896−2009. С июня 2009 по июль 2009 британец был старейшим из живущих мужчин в мире.

«Никаких диет. И всегда добавлять сливочное масло во время приготовления пищи».

Густав Гернет (Gustav Gerneth) родился в 1905 году, он самый старый из ныне живущих немцев.

«Не есть фаст-фуд».

Бесси Купер (Besse Cooper), 1896−2012. С июня 2011 года по декабрь 2012 года американка была старейшим в мире человеком.

«Выпивать по три банки Dr Pepper в день».

Элизабет Салливан (Elizabeth Sullivan) родилась в 1911 году, одна из старейших женщин в Техасе, США.

«Рано вставать и читать газету».

Дзироэмон Кимура (Jiroemon Kimura), 1897−2013. Японец до сих пор был первым мужчиной, который по официальному подтверждению достиг возраста 116 лет.

«Есть суши и много спать».

Окава Мисао (Ōkawa Misao), 1898−2015. С июня 2013 года по апрель 2015 года японка считалась старейшим человеком в мире.

«На самом деле я не имею ни малейшего понятия, почему я так долго прожил».

Георг Олафссон (Georg Olafsson), 1909−2017. Он был старейшим мужчиной Исландии.

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