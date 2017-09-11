Никаких диет и мужчин, а по вечерам — виски

«Съедать ежедневно по два сырых яйца и немного сырого фарша. Немного овощей и фруктов».
Эмма Морано (Emma Morano), 1899−2017. Итальянка была старейшим человеком в мире с мая 2016 года до апреля 2017 года.
«Пить уксус от болезней».
Джек Мэнсфилд (Jack Mansfield), 1907−2016. Достиг возраста 108 лет, был самым старым британцем на тот момент.
«Выкуривать по две сигареты в день и добавлять во всю еду, кроме молока, оливковое масло».
Жанна Кальман (Jeanne Calment) из Арля, 1875−1997. Она была старейшей из когда-либо живших людей, чей возраст был официально подтвержден.
«12 сигарет в день, но никогда не затягиваться».
Ричард Овертон (Richard Overton) родился в 1906 году, он — старейший мужчина в США.
«С 60 лет выпивать каждый вечер по стакану виски».
Грейс Джонс (Grace Jones). Она родилась в 1906 году, относится к десяти старейшим ныне живущим британцам.
«Выпивать каждый день три порции пива и одну — виски».
Агнес Фэнтон (Agnes Fenton) родилась в 1905 году, на сегодняшний день она седьмая в списке старейших жителей США.
«Ходить в церковь по мере возможностей и соблюдать десять заповедей».
Вайолет Браун (Violet Brown) родилась в 1900 году. Ямайка, с апреля 2017 года — старейшая из ныне живущих людей.
«Никогда не чувствовать себя слишком старой для кружевного белья».
Сюзанна Мушатт Джонс (Susannah Mushatt Jones), 1899−2016, США. С июня 2015 года по май 2016 года она была самым старым человеком в мире.
«Держаться подальше от мужчин, они не стоят огорчений».
Джесси Галлан (Jessie Gallan), 1906−2015, перед своей смертью была старейшей из живущих шотландцев.
«Никогда не заниматься сексом».
Клара Мидмор (Clara Meadmore), 1903−2011, предположительно старейшая девственница в мире.
«Сигареты, виски и дикие-дикие женщины».
Генри Эллингэм (Henry Allingham), 1896−2009. С июня 2009 по июль 2009 британец был старейшим из живущих мужчин в мире.
«Никаких диет. И всегда добавлять сливочное масло во время приготовления пищи».
Густав Гернет (Gustav Gerneth) родился в 1905 году, он самый старый из ныне живущих немцев.
Бесси Купер (Besse Cooper), 1896−2012. С июня 2011 года по декабрь 2012 года американка была старейшим в мире человеком.
«Выпивать по три банки Dr Pepper в день».
Элизабет Салливан (Elizabeth Sullivan) родилась в 1911 году, одна из старейших женщин в Техасе, США.
«Рано вставать и читать газету».
Дзироэмон Кимура (Jiroemon Kimura), 1897−2013. Японец до сих пор был первым мужчиной, который по официальному подтверждению достиг возраста 116 лет.
«Есть суши и много спать».
Окава Мисао (Ōkawa Misao), 1898−2015. С июня 2013 года по апрель 2015 года японка считалась старейшим человеком в мире.
«На самом деле я не имею ни малейшего понятия, почему я так долго прожил».
Георг Олафссон (Georg Olafsson), 1909−2017. Он был старейшим мужчиной Исландии.