До 23 градусов тепла ожидается в столичном регионе
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Облачная с прояснениями, сухая и теплая погода ожидается в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Облачная с прояснениями, сухая и теплая погода ожидается в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«Будет облачно с прояснениями, обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 20−22 градуса, по области — от 18 до 23 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер
Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 14−16 градусов, в Подмосковье — от 11 до 16 градусов. Днем местами возможен небольшой дождь, в Москве воздух прогреется до 22−24 градусов, по области — до 19−24 градусов. Ветер