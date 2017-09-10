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06:27 (мск), источник: ТАСС

До 23 градусов тепла ожидается в столичном регионе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Облачная с прояснениями, сухая и теплая погода ожидается в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

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Источник: Агентство «Москва»

«Будет облачно с прояснениями, обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 20−22 градуса, по области — от 18 до 23 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный 5−10 м/с.

Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 14−16 градусов, в Подмосковье — от 11 до 16 градусов. Днем местами возможен небольшой дождь, в Москве воздух прогреется до 22−24 градусов, по области — до 19−24 градусов. Ветер юго-западный 5−10 м/с, днем местами с порывами до 12−17 м/ с.

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