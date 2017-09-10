До 23 градусов тепла ожидается в столичном регионе

«Будет облачно с прояснениями, обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 20−22 градуса, по области — от 18 до 23 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный 5−10 м/с.

Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 14−16 градусов, в Подмосковье — от 11 до 16 градусов. Днем местами возможен небольшой дождь, в Москве воздух прогреется до 22−24 градусов, по области — до 19−24 градусов. Ветер юго-западный 5−10 м/с, днем местами с порывами до 12−17 м/ с.