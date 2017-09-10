На месте бывшего детсада в Красноярске появится храм

На ул. Кутузова, 7 в Красноярске появится новый храм. Церковь будет построена на месте детского сада, который перестал функционировать еще в начала 90-х годов. Об этом сообщил телеканал ТВК.

Постройка была признана аварийной, поэтому красноярский Горсовет передал здание епархии. Там временно разместили приход храма Иосифа Обручника.

«Здание тогда передавались различным учреждениям. В том числе одно из зданий было передано приходу храма», — рассказал телеканалу руководитель пресс-службы Красноярской епархии Андрей Скворцов.