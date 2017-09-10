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11:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На месте бывшего детсада в Красноярске появится храм

Сроки начала строительства церкви пока неизвестны.

На ул. Кутузова, 7 в Красноярске появится новый храм. Церковь будет построена на месте детского сада, который перестал функционировать еще в начала 90-х годов. Об этом сообщил телеканал ТВК.

Постройка была признана аварийной, поэтому красноярский Горсовет передал здание епархии. Там временно разместили приход храма Иосифа Обручника.

«Здание тогда передавались различным учреждениям. В том числе одно из зданий было передано приходу храма», — рассказал телеканалу руководитель пресс-службы Красноярской епархии Андрей Скворцов.

Отмечается, что митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон уже освятил закладной камень и крест. Когда именно начнется строительство нового храма на правом берегу — пока неизвестно.

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