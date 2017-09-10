Град, дождь и ветер: какая погода ждет казахстанцев в воскресенье
АСТАНА, 10 сен — Sputnik. На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, град, шквал, порывистый ветер, лишь на западе и
АСТАНА, 10 сен — Sputnik. На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, град, шквал, порывистый ветер, лишь на западе и
В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра, гроза, днем местами возможен град, шквал.
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В Акмолинской и Костанайской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15−20 м/с, возможен град. В Актюбинской, Павлодарской,
В Кызылординской области местами ожидаются гроза, днем местами усиление ветра — 15−20 м/с. В