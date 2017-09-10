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07:08 (мск), источник: Sputniknews.kz

Град, дождь и ветер: какая погода ждет казахстанцев в воскресенье

АСТАНА, 10 сен — Sputnik. На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, град, шквал, порывистый ветер, лишь на западе и юго-западе ожидается погода без осадков, сообщает «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 63% 769 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Sputniknews.kz

В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра, гроза, днем местами возможен град, шквал.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15−20 м/с, возможен град, шквал.

В Акмолинской и Костанайской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15−20 м/с, возможен град. В Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15−20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются гроза, днем местами усиление ветра — 15−20 м/с. В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с с пыльной бурей. В Мангыстауской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. В Атырауской области ночью местами ожидается туман.

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